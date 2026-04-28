寝不足の人は要注意！睡眠不足が認知症に繋がる驚きの理由とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話】

寝不足の人は要注意！睡眠不足は認知症につながる恐れあり

グリンパティックシステムが認知症を予防する!?

人の体を構成する37兆個もの細胞はそれぞれ代謝を行ない、それにともなって老廃物が生じます。老廃物はリンパ組織などを通して、細胞外へ排出されます。

脳の重さは成人で約1200～1400gと、体重のたった2％程度にもかかわらず、ほぼ休みなく活動するため、体全体の約18％ものエネルギーを消費しているといわれます。

代謝が活発に行なわれると、そのぶん老廃物も多く生じます。ところが、脳にはリンパ組織がありません。

ところが、脳にはリンパ組織がありません。そのかわりに、脳の老廃物は脳内をめぐる脳脊せき髄ずい液という液体で、洗い流されています。この働きを、グリンパティックシステムといいます。

廃物の除去はおもに睡眠中に行なわれているため、睡眠不足がつづくと老廃物の処理が十分にできなくなり、蓄積されてしまいます。

なかでも、使い終わったたんぱく質（アミロイドβ前駆体）の代謝によって生じる老廃物、アミロイドβがたまると、脳に老人斑は んというシミをつくり、アルツハイマー型認知症の原因となると考えられています。

アミロイドβの蓄積は高齢になってからではなく、認知症発症の20年も前からはじまるといわれます。若いころからたまった睡眠不足が、認知症にも影響すると考えられるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 睡眠の話』 監修：西野精治