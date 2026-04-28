カロリーゼロ食材3Kとは！？

カロリーゼロ食材3Kとは！？
カロリーゼロ食材3Kとは
カロリーゼロ食材3Kを積極的に摂る
3Kとは、〈きのこ類・海藻類・こんにゃく〉の3種類。
いずれも構成成分のほとんどが水分と食物繊維のため、満腹感を高め、かつ糖質や脂質の吸収をゆるやかにして血糖値の急上昇を防ぎます。
さらに、腸の善玉菌のエサとなって腸内環境を整え、便秘解消にも役立つという、まさにダイエットと健康づくりにうってつけの食材たちなのです。
海藻類はその約90%が水分。
残りは水溶性食物繊維で、カリウム、ナトリウムなどのミネラルも豊富です。
シイタケ、エノキなどのきのこ類も水分が多く、不溶性食物繊維がほとんど。
こんにゃくは、もともとのこんにゃく芋は水溶性食物繊維ですが、凝固剤を使うため不溶性食物繊維。
質量の約96～97%が水分という、驚きの食材です。
これらの食材は頭文字を取って、「ダイエットの3K食材」と呼ばれています。
ただし、注意しなければいけないのは、3K食材だけでお腹を満たそうとすると、たちまち栄養不良に陥るということ。
必要な栄養はきちんと摂りながら、スープや汁物、副菜などに3K食材を取り入れ、上手に満腹感を高めながらカロリーダウンしていきましょう。
【出典】『世界一やせるスクワット』著：坂詰真二