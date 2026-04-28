カロリーゼロ食材3Kとは

カロリーゼロ食材3Kを積極的に摂る

3Kとは、〈きのこ類・海藻類・こんにゃく〉の3種類。

いずれも構成成分のほとんどが水分と食物繊維のため、満腹感を高め、かつ糖質や脂質の吸収をゆるやかにして血糖値の急上昇を防ぎます。

さらに、腸の善玉菌のエサとなって腸内環境を整え、便秘解消にも役立つという、まさにダイエットと健康づくりにうってつけの食材たちなのです。

海藻類はその約90%が水分。

残りは水溶性食物繊維で、カリウム、ナトリウムなどのミネラルも豊富です。

シイタケ、エノキなどのきのこ類も水分が多く、不溶性食物繊維がほとんど。

こんにゃくは、もともとのこんにゃく芋は水溶性食物繊維ですが、凝固剤を使うため不溶性食物繊維。

質量の約96～97%が水分という、驚きの食材です。

これらの食材は頭文字を取って、「ダイエットの3K食材」と呼ばれています。

ただし、注意しなければいけないのは、3K食材だけでお腹を満たそうとすると、たちまち栄養不良に陥るということ。

必要な栄養はきちんと摂りながら、スープや汁物、副菜などに3K食材を取り入れ、上手に満腹感を高めながらカロリーダウンしていきましょう。

【出典】『世界一やせるスクワット』著：坂詰真二