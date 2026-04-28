東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.42 高値159.68 安値159.10
160.28 ハイブレイク
159.98 抵抗2
159.70 抵抗1
159.40 ピボット
159.12 支持1
158.82 支持2
158.54 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1721 高値1.1755 安値1.1688
1.1822 ハイブレイク
1.1788 抵抗2
1.1755 抵抗1
1.1721 ピボット
1.1688 支持1
1.1654 支持2
1.1621 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3535 高値1.3576 安値1.3490
1.3663 ハイブレイク
1.3620 抵抗2
1.3577 抵抗1
1.3534 ピボット
1.3491 支持1
1.3448 支持2
1.3405 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7855 高値0.7870 安値0.7831
0.7912 ハイブレイク
0.7891 抵抗2
0.7873 抵抗1
0.7852 ピボット
0.7834 支持1
0.7813 支持2
0.7795 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.42 高値159.68 安値159.10
160.28 ハイブレイク
159.98 抵抗2
159.70 抵抗1
159.40 ピボット
159.12 支持1
158.82 支持2
158.54 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1721 高値1.1755 安値1.1688
1.1822 ハイブレイク
1.1788 抵抗2
1.1755 抵抗1
1.1721 ピボット
1.1688 支持1
1.1654 支持2
1.1621 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3535 高値1.3576 安値1.3490
1.3663 ハイブレイク
1.3620 抵抗2
1.3577 抵抗1
1.3534 ピボット
1.3491 支持1
1.3448 支持2
1.3405 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7855 高値0.7870 安値0.7831
0.7912 ハイブレイク
0.7891 抵抗2
0.7873 抵抗1
0.7852 ピボット
0.7834 支持1
0.7813 支持2
0.7795 ローブレイク