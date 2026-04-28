東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.42　高値159.68　安値159.10

160.28　ハイブレイク
159.98　抵抗2
159.70　抵抗1
159.40　ピボット
159.12　支持1
158.82　支持2
158.54　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1721　高値1.1755　安値1.1688

1.1822　ハイブレイク
1.1788　抵抗2
1.1755　抵抗1
1.1721　ピボット
1.1688　支持1
1.1654　支持2
1.1621　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3535　高値1.3576　安値1.3490

1.3663　ハイブレイク
1.3620　抵抗2
1.3577　抵抗1
1.3534　ピボット
1.3491　支持1
1.3448　支持2
1.3405　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7855　高値0.7870　安値0.7831

0.7912　ハイブレイク
0.7891　抵抗2
0.7873　抵抗1
0.7852　ピボット
0.7834　支持1
0.7813　支持2
0.7795　ローブレイク