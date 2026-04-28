東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7186　高値0.7200　安値0.7126

0.7289　ハイブレイク
0.7245　抵抗2
0.7215　抵抗1
0.7171　ピボット
0.7141　支持1
0.7097　支持2
0.7067　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5908　高値0.5924　安値0.5852

0.6009　ハイブレイク
0.5967　抵抗2
0.5937　抵抗1
0.5895　ピボット
0.5865　支持1
0.5823　支持2
0.5793　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3627　高値1.3682　安値1.3598

1.3757　ハイブレイク
1.3720　抵抗2
1.3673　抵抗1
1.3636　ピボット
1.3589　支持1
1.3552　支持2
1.3505　ローブレイク