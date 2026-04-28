東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7186 高値0.7200 安値0.7126
0.7289 ハイブレイク
0.7245 抵抗2
0.7215 抵抗1
0.7171 ピボット
0.7141 支持1
0.7097 支持2
0.7067 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5908 高値0.5924 安値0.5852
0.6009 ハイブレイク
0.5967 抵抗2
0.5937 抵抗1
0.5895 ピボット
0.5865 支持1
0.5823 支持2
0.5793 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3627 高値1.3682 安値1.3598
1.3757 ハイブレイク
1.3720 抵抗2
1.3673 抵抗1
1.3636 ピボット
1.3589 支持1
1.3552 支持2
1.3505 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7186 高値0.7200 安値0.7126
0.7289 ハイブレイク
0.7245 抵抗2
0.7215 抵抗1
0.7171 ピボット
0.7141 支持1
0.7097 支持2
0.7067 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5908 高値0.5924 安値0.5852
0.6009 ハイブレイク
0.5967 抵抗2
0.5937 抵抗1
0.5895 ピボット
0.5865 支持1
0.5823 支持2
0.5793 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3627 高値1.3682 安値1.3598
1.3757 ハイブレイク
1.3720 抵抗2
1.3673 抵抗1
1.3636 ピボット
1.3589 支持1
1.3552 支持2
1.3505 ローブレイク