今季初勝利を祝福

米大リーグ、ドジャースに所属する佐々木朗希投手の今季初勝利を祝ったキャラクターに熱い視線が注がれた。公式SNSで公開された画像に対してファンから「なんやこれかわいい」「オモロ可愛い」と反響を集めている。

にこやかな佐々木の隣に写っていたのは、京成電鉄公式キャラクター「京成パンダ」。虚ろな細い目が印象的なゆるキャラで、ユニフォーム姿の佐々木とのギャップが浮き立つほのぼのとした構図となっていた。

京成パンダ公式Xが「佐々木朗希選手、今期初勝利おめでとうございます！」と文面に綴り、実際の画像を公開。千葉ゆかりのキャラクターらしい祝賀にファンの視線が集中した。

「やだー何これーー」

「わーーー可愛い ありがとうございます」

「ポスターにして売ってください」

「めっちゃ可愛い このポスター作って欲しいな」

「なんやこれかわいい」

「なんか…シュールだ（笑）」

佐々木は岩手・大船渡高から2019年ドラフト1位で千葉ロッテに入団。昨年ドジャースへ移籍した。今季は未勝利が続いていたが、5試合目の登板となった25日（日本時間26日）の本拠地カブス戦で初白星をマークした。



（THE ANSWER編集部）