Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

オーディオブランドのボーズは、完全ワイヤレスイヤホン「Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)」を15％オフの30,600円（税込）で販売しています。

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ワイヤレス ノイズキャンセリング Bluetooth イヤホン 最長6時間連続再生 IPX4規格準拠 イマーシブオーディオ 迫力の重低音 ブラック BOSE(ボーズ) \30,600 （2026/04/27 15:19時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ノイキャンと空間オーディオを両立した完全ワイヤレスイヤホン

↑ボーズの「Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)」

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)は、ノイズキャンセリング機能搭載の完全ワイヤレスイヤホン。音楽の世界に没頭したいときの「クワイエットモード」と、周囲の音を取り入れたいときの「アウェアモード」をシーンに合わせて使い分けることができるといいます。

また、音を立体的に再現する「ボーズイマーシブオーディオ」を搭載。没入感の高いリアルな空間オーディオを実現するほか、新機能の「シネマモード」を使えば、まるで映画館にいるような臨場感でお気に入りの動画コンテンツを楽しめるのもうれしいポイントです。

さらに、交換可能で9通りの組み合わせが可能なイヤーチップを採用。耳に合わせたチップを使用することで、快適な装着感に調整できます。加えて、一人ひとりの耳の形状を分析する「CustomTuneテクノロジー」により、ユーザーに合わせてサウンドとノイズキャンセリングを自動で最適化します。

ノイズキャンセリング機能を搭載したハイエンドモデルでありながら、Amazonタイムセールで15％オフというお手頃な価格の一台。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

BOSEのワイヤレスイヤホンを買うなら今がチャンス！

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