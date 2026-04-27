マンダムは、男性向け美容家電ブランド「ium（イウム）」より、1本で顔のうぶ毛や眉毛、鼻毛までケアできる「フェイスシェーバー」を全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）において、2026年4月27日より発売します。実売価格は1980円（税込）。

「フェイスシェーバー」

記事のポイント 1本で顔周りから眉毛・鼻毛までをケアできるシェーバー。乾電池式なので、電源がない場所でも使えて持ち運びにも便利です。

本製品は、3種類の付け替え可能なアタッチメント（刃）が付属する、なめらかな剃り心地のフェイスシェーバー。1本でフェイスシェーバー（うぶ毛ケア）・アイブロウシェーバー（眉毛ケア）・ノーズトリマー（鼻毛ケア）の3役をこなします。

電源は単4アルカリ乾電池×1本を使用。ポーチやバッグに入れて持ち運びやすいコンパクトサイズです。

・直線刃(フェイスシェーバー)

頬・おでこ・口回りなどの広い範囲の毛をなめらかに剃れます。

・アイブロウシェーバー

ペン型のコンパクトな刃で剃りたい箇所をピンポイントに狙えます。回転刃のため、剃る方向を気にせずなぞるだけで眉毛を好きな形にデザインできます。

・ノーズトリマー

切れ味の良い回転刃でほどよい長さに鼻毛をカットします。

マンダム ium「フェイスシェーバー」 発売日：2026年4月27日 実売価格：1980円（税込）

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