２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９６．３７ドル（＋１．９７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６９３．７ドル（－４７．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５００．３セント（－１３８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２１．５０セント（＋１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６０．７５セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．２５セント（＋１３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３８１．２０（＋２．１４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９６．３７ドル（＋１．９７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６９３．７ドル（－４７．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５００．３セント（－１３８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６２１．５０セント（＋１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６０．７５セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７７．２５セント（＋１３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３８１．２０（＋２．１４）
出所：MINKABU PRESS