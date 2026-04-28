・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９６．３７ドル（＋１．９７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６９３．７ドル（－４７．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７５００．３セント（－１３８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６２１．５０セント（＋１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６０．７５セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７７．２５セント（＋１３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３８１．２０（＋２．１４）

出所：MINKABU PRESS