世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（試合開始・午後２時半）を開催する。

メインイベントでこの試合で「引退」を公言している対戦する元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦する。両者は２８日に都内で前日計量とハイドレーション計測を行う。

両者は昨年３月２３日にさいたまスーパーアリーナで対戦しロッタンが８０秒でＫＯで圧勝している。今回の試合が「引退試合」と断言した武尊は２６日に格闘技マスコミの取材に応じラストマッチ直前の心境を明かした。２４日の記者会見でロッタンと対面したことに「（印象は）変わらないですけれど、ロッタン選手も気合い入れて今回やってきたな、というのは分かりました」と受け止めた。

ロッタンは会見後に行われたミット打ち公開後に「自分は１、２ラウンドまでは国際式ボクシングの闘い方で闘っていくつもり。もし２ラウンドまでに勝負がつかなければ、３、４、５ラウンドはキックボクシングルールに切り替えて闘っていこうと思っています。楽しみにしてください」と不敵な予告を敢行した。この発言をどう受け止めたのか。

「ロッタン選手、結構、揺さぶりを今までもすごいかけてくるし。あんま僕はしゃべる言葉に対しては全く気にしてないというか。試合になったらどうせ蹴ってくるし。何も気にしていないです」

試合は、ＯＮＥフライ級暫定王座決定戦として行われる。

「（ＯＮＥは）今、立ち技で頂点だと思うので。これを取ったら自分の現役生活にも納得ができると思うし、最後にそれを取って。実際、（正規王者の）スーパーレック選手がこの階級に体重が落ちるのかっていう問題があると思うので、それがなければこの階級で一番を証明できると思うし。まずロッタン選手を倒してＯＮＥのベルトを取ることが、僕の現役のストーリーの最後のピースだと。必ず取ります」

同大会はフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送する。また、「Ｕ―ＮＥＸＴ」がライブ配信する。

（福留 崇広）

◆４・２９有明全カード

▼メインベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

ロッタン・ジットムアンノン ＶＳ 武尊

▼第１４試合 フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ

▼第１３試合 アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ

吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ

▼第１２試合 バンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ

ジョナサン・ハガティー ＶＳ 与座優貴

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング

マラット・グレゴリアン ＶＳ 海人

▼第１０試合 アトム級総合格闘技

三浦彩佳 ＶＳ 澤田千優

▼第９試合 バンタム級キックボクシング

秋元皓貴 ＶＳ 久井大夢

▼第８試合 フェザー級キックボクシング

和島大海 ＶＳ リカルド・ブラボ

▼第７試合 アトム級総合格闘技

平田樹 ＶＳ リトゥ・フォガット

▼第６試合 フライ級総合格闘技

和田竜光 ＶＳ 伊藤盛一郎

▼第５試合 ストロー級総合格闘技

山北渓人 ＶＳ 黒澤亮平

▼第４試合 フライ級ムエタイ

士門 ＶＳ ジョハン・ガザリ

▼第３試合 ストロー級キックボクシング

黒田斗真 ＶＳ 田丸辰

▼第２試合 フライ級キックボクシング

陽勇 ＶＳ 内藤大樹

▼第１試合 バンタム級総合格闘技

永井奏多 ＶＳ 神部篤坊