テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２８日、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のフロリダ州立大戦に「１番・一塁」でスタメン出場し、３―４の９回に１４号逆転サヨナラ満塁本塁打を放ったことを報じた。

この日は火曜コメンテーターを務める元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が欠席。代わりに代わりに東大大学院准教授で経済思想家の斎藤幸平氏が出演した。

佐々木の活躍を受け斎藤氏は「何よりスタンフォード大学でこれをやってるってのが本当にすごくて」と絶賛し「今、ＣＭ中に玉川さんに、スタンフォードと比べれば東大なんて屁（へ）みたいなもんだって言われちゃったんだけど」と明かすと、京大出身でコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が「一応、京大もって言っているんじゃないか」と笑顔で突っ込んだ。

スタジオは和やかな笑いに包まれるなか、斎藤氏は「だけど、本当にすごい」などと繰り返し佐々木を絶賛し「メジャーリーグにチャレンジをしてほしいな」と期待していた。