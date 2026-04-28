100均で買ったら本格的でビビったわ…！もうスーパーじゃ買えないよ…安くてうまい国産食材

日本に限らず、海外でも大人気の日本の抹茶。もっと手軽に楽しめたら…と思ったことありませんか？そんな時はダイソーの食品コーナーをチェック！使い切りやすい個包装タイプが108円（税込）で売られているんです。ペットボトルでも手軽に楽しめるので、抹茶を点てたことない方にもおすすめ。早速ご紹介しますよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：健祥 国産お手軽抹茶 1g×5袋入

価格：￥108（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4571316651164

抹茶を気軽に楽しめる！ダイソーで見つけた粉末タイプの抹茶

最近は海外でも大人気の抹茶。SNSで動画を見ていると、お抹茶を点ててそのまま飲んだり、抹茶ラテを作る外国の方をよく目にします。

そのような動画を見ていて、筆者も家で手軽に楽しめたら…と思っていたのですが、なんとダイソーでぴったりな商品を見つけたんです！その名も『健祥 国産お手軽抹茶 1g×5袋入』。

原材料は福岡県産の八女抹茶で1gごとに個包装されています。八女茶といえば、日本が世界に誇る銘茶！そんなお茶を108円（税込）で買えるとは驚きですね。

本格お抹茶からお菓子作りまで！ペットボトルでも飲める八女抹茶

筆者の家にはお抹茶を点てる道具がそろっていたので、本格的に楽しんでいきますが、ペットボトルでも飲むことができます。

ペットボトルの場合は水500mlに対して、2〜3袋溶かしてから冷蔵庫で冷やし、飲むときにはよくシェイクしましょう。

『健祥 国産お手軽抹茶 1g×5袋入』は個包装タイプなうえに、使い切りやすい量なので、大容量タイプは劣化が気になるという方におすすめ。また海外の方へのプチギフトにもピッタリです。

八女抹茶はふくよかな香りと甘みが特徴で、ホッと一息つきたいリラックスタイムから、食事時まで幅広く楽しめるお味。

今回はシンプルにお抹茶として楽しみましたが、お菓子作りに使ったり、アイスのトッピング、抹茶ラテ作りなどにもおすすめ。アルミパウチの個包装なので、出先にも持っていきやすく、旅先などで抹茶を飲みたいというときにもいいですね。

今回はダイソーで購入した『健祥 国産お手軽抹茶 1g×5袋入』をご紹介しました。108円（税込）とお安いながらも、国産の抹茶を手軽に楽しめるお得な商品。

気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。