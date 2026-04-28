100均で何気なく買ったら沼だった「一度使ったらもう手放せないよ…」「この夏大活躍の予感」

ダイソーで何気なく見つけたアルミアイスクリームスプーンが、想像以上の優秀さでした！『アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）』は、アルミの熱伝導でカチカチのアイスもじんわり溶かしながら救える優秀すぎるアイテム。ロング柄＆絶妙な角度設計で握りやすく、110円とは思えないクオリティに感動ですよ◎

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商品情報

商品名：アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131880069

アルミの熱伝導でじんわり溶ける◎優秀スプーン

ジリジリとした暑さで、アイスを食べる機会が増えるこれからの季節。冷凍庫から出したばかりのアイスがカチカチで、スプーンが折れそう…なんて経験ありませんか？

ダイソーの『アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）』は、アルミの熱伝導で手の温度が伝わりやすく、カチカチのアイスもじんわり溶かしながらすくえるスグレモノですよ！

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場で見つけました。

アルミ製ならではの熱伝導が特徴で、手の温度が金属に伝わって、冷凍庫から出したばかりの硬いアイスもじんわり溶けてくれます。

フチがなだらかに加工されているので、舌触りもなめらか。口当たりが良いのも嬉しいポイントです。

ロング柄＆絶妙な角度設計で快適

柄が長めに設計されているので、しっかりと握り込めるサイズ感。手が大きな方でも使いやすく、深いカップでも底までしっかり届きます。

スプーン部分にほどよい角度が付いているので、手首を無理に曲げることなく、自然な動作でアイスを口に運べるよう設計されています。

アイスを食べているときの「あと少しで底に届かない…」というプチストレスから解放されますよ。

お手入れは手洗いで！長く使える優秀さ

食器洗い機は使用不可なので、お手入れは手洗いで対応するのが安心です。アルミ製のため、洗剤で洗ったあとはしっかり水気を拭き取って保管すると、長く愛用しやすくなりますよ。

今回は、ダイソーの『アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）』をご紹介しました。

110円でアイスタイムが格上げされる、自分へのご褒美感も満喫できる優秀アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。