100均で見つけて軽く震えた…「懐かしすぎるでしょ！」「あの頃使ってたバッグそのまま！」

ダイソーのポーチ売り場で何気なく目にしたミニチュアバッグに、思わず軽く震えました…！『ミニスクールバッグ風 チャームポーチ（合皮）』は、平成のあの頃を思い出させる懐かしすぎるデザインがたまらない一品です。ナスカン＆キーリング付きで収納力も実用性も◎220円とは思えないクオリティの高さに感動しますよ◎

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商品情報

商品名：ミニスクールバッグ風 チャームポーチ（合皮）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480939100

平成レトロが詰まった、懐かしすぎる一品

ダイソーのポーチ売り場で目にした瞬間、思わず「懐かしすぎるでしょ！」と声が出てしまった一品。

ダイソーの『ミニスクールバッグ風 チャームポーチ（合皮）』は、あの頃使っていたスクールバッグをそのまま手のひらサイズに凝縮したような、平成レトロなデザインがたまらないアイテムですよ！

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、ポーチ売り場で見つけました。

合皮素材ならではのしっかりした質感で、220円とは思えないクオリティの高さに感動。手にした瞬間に、懐かしいあの頃の記憶がよみがえってくるような感覚になりました。

カラーは黒一色のシンプルな仕上がりに加え、グレーとのコンビカラーも展開されていました。気分や持ち物に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

多ポケット構造で見た目以上の収納力

見た目はミニサイズですが、ポケット構造が秀逸。外側にはサッと取り出したいものを入れられる、サイドポケットも付いていて、使い勝手が抜群です。

メイン収納はファスナー付きで安心。中には鍵を付けられるキーリングが内蔵されているので、家の鍵やロッカーキーなど、なくしたくない小物の定位置として活躍してくれそうです。

筆者が試したところ、1,000円札は二つ折りでぴったり収まるサイズ感でした。小銭もたっぷり入るので、非常用のお金や駐輪場代をまとめておくサブ財布として使うのもよさそうです。

充電ケーブルを入れてもまだ余裕があったので、小型のアダプターも一緒に収納できそう。ガジェットポーチとしての可能性も感じました。

ナスカンでバッグチャームに変身◎

背面のナスカンを使えば、メインのバッグに吊るしてバッグチャームとして楽しめます。バッグの中で迷子になりがちな小物の定位置として吊るしておけば、お出かけがぐんと身軽になりますよ。

見た目の懐かしさと、令和ならではの実用性を兼ね備えた一品。エモさと使いやすさのいいとこ取りで、自分用にもプレゼントにもおすすめです◎

今回は、ダイソーの『ミニスクールバッグ風 チャームポーチ（合皮）』をご紹介しました。

見た瞬間に懐かしさで胸がきゅっとなる、平成レトロなデザインがたまらないアイテム。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。