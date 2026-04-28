即完売の予感！「100均にもついに出た〜！」いつでも持ち歩きたい神チャーム

セリアで見つけた猫型キーホルダーは、世界にひとつだけの特別なチャームが作れるユニークな商品。￥110（税込）とは思えない満足感で、いつでも愛猫を感じられるお守り感が魅力です。また、さり気なくうちの子をアピールできる推し活グッズとしてもおすすめ。売り切れ必至のアイテムなので、この機会に要チェックです！

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商品情報

商品名：猫の毛チャーム

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：60×60mm（リングを含む高さ）85mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4510085139381

うちの子の毛で作る！セリアの神チャームをチェック

セリアをパトロールしていると、思わず二度見してしまうアイテムを発見しました。

キーホルダー売り場に並んでいたのは、なんと愛猫の毛を入れて持ち歩ける猫型チャーム。その名も『猫の毛チャーム』です。

以前、カプセルトイでペットの毛を入れるチャームが流行りましたが、100均でも似たようなアイテムが入手できるとは嬉しい限りです。カプセルトイ同様、即完売の予感がします。

このアイテムの魅力は、ブラッシングで抜けた愛猫の毛を詰めて、オリジナルのチャームが作れるところ。

まさに世界にひとつだけの存在で、いつでもうちの子を身近に感じられる、斬新な推し活グッズともいえます。

カラーは今回購入した茶色系のほかに白系も展開されていて、猫ちゃんの毛色に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

デザインはフラットなタグ型で、バッグやポーチに付けてもかさばらず、さりげなく愛猫アピールができるのも魅力。

自分用としてはもちろん、猫好きさんへのちょっとしたギフトや、成長の思い出として残すのにもぴったりです。

いつでも一緒におでかけ！セリアの『猫の毛チャーム』

作り方にはちょっとしたコツがあります。1回のブラッシングだけだと中がスカスカに見えてしまうため、数日分の毛をためてから詰めるのがおすすめ。

裏面のフラップから細い棒などで満遍なく毛を押し込むことで、顔部分がふっくらと仕上がり、可愛さがぐっと引き立ちます。

また、毛はそのまま入れるのではなく、一度洗ってしっかり乾燥させた清潔な状態で使うのが長持ちの秘訣です。

今回はセリアの『猫の毛チャーム』をご紹介しました。

外出先でもふとした瞬間にぬくもりを感じられるこのチャームは、まさにお守りのような存在。

日常に小さな癒しをプラスしてくれるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。