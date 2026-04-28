Z世代が選ぶ「あなたにとって最高の4人組は？」ランキング！ 2位は「aespa」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代を対象に「あなたにとって最高の4人組は？」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、韓国のガールズグループ、「aespa（エスパ）」さんでした。
K-POP第4世代を代表するグループとして、圧倒的なビジュアルと高いパフォーマンス力で高い人気を誇っています。カリスマ性を兼ね備えた憧れの存在として、グループ独自の魅力的な世界観や楽曲が多くの支持を集めました。
1位は、2.5次元ビジュアル系グループの「騎士X - Knight X -（ナイトエックス）」さんでした。
STPR所属の4人組グループとして活動し、個性豊かなメンバーの掛け合いやチームワークの良さが多くのファンに支持されています。高いエンターテインメント性に加え、これまでの挑戦的な歩みを知るファンからの熱い声が1位という結果につながりました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：aespa
2位は、韓国のガールズグループ、「aespa（エスパ）」さんでした。
K-POP第4世代を代表するグループとして、圧倒的なビジュアルと高いパフォーマンス力で高い人気を誇っています。カリスマ性を兼ね備えた憧れの存在として、グループ独自の魅力的な世界観や楽曲が多くの支持を集めました。
1位：騎士X - Knight X -
1位は、2.5次元ビジュアル系グループの「騎士X - Knight X -（ナイトエックス）」さんでした。
STPR所属の4人組グループとして活動し、個性豊かなメンバーの掛け合いやチームワークの良さが多くのファンに支持されています。高いエンターテインメント性に加え、これまでの挑戦的な歩みを知るファンからの熱い声が1位という結果につながりました。
(文:All About ニュース編集部)