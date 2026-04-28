福岡旅行の帰りだけ予定が変わり、往復「3万円」の航空券を“片道キャンセル”したいです。損になるでしょうか？ 払い戻しはありますか？

往復航空券を購入した場合、片道のみキャンセルできる？

往復航空券を購入して片道のみキャンセルすることが可能かどうかは、航空会社や航空チケットによって異なるようです。

例えば日本航空株式会社（JAL）では、国内線の航空券を往復セイバーで購入した場合、片道のみのキャンセルはできません。往復セイバーとは、往復で予約した場合に割引が適用されるサービスのことです。

キャンセルを希望する場合は、往復航空券の予約を取り消したうえで、再度片道のみの予約を行う必要があるようです。

JALによると今回のようなケースでの払い戻しについては、往復ともに航空券未使用の場合のみ可能です。また、今回の場合、福岡に到着してから帰りの分の払い戻しを希望する場合は、100％相当額のキャンセル料がかかるようです。

Peach Aviation株式会社（ピーチ）では、往復で予約した航空券の片道のみの取り消しが可能なようです。払い戻しは予約時の運賃タイプによりますが、「スタンダード」や「スタンダードプラス」で予約した際は、運賃および諸税・空港使用料などから手数料を差し引いた額が対象になります。



利用者都合でない場合は払い戻しの対象になる？

片道分のみの払い戻しが不可の場合であっても、利用者都合ではないキャンセルの場合、対応が異なる航空会社もあるようです。

例えば全日本空輸株式会社（ANA）では、利用者都合による片道分のみの払い戻しは不可とされています。ただし、台風や降雪など悪天候による場合や、機材故障による場合は、片道分のみであっても払い戻しが可能なようです。

また、スカイマーク株式会社（スカイマーク）のホームページにも「悪天候の影響により“欠航や遅延または条件付き運航などが見込まれる便”が含まれる旅程については、手数料をいただかず、変更（振り替え）または払い戻しをいたします」という記載があります。



航空券を往復で購入するメリット・デメリット

往復航空券を購入した場合、片道のみのキャンセルができなかったり、払い戻しの対象にならなかったりすることもあるようです。そのため、最初から片道ずつ予約した方がよいのか迷うこともあるでしょう。

しかし、一部の航空会社では航空券を往復で予約することで「往復割引」が適用されるため、片道ずつ購入するよりもお得になる場合があります。今回は「福岡までの往復3万円の航空券」ということですが、片道分をキャンセルすることで往復割引の適用外となり、損をする可能性があります。

ただし、往復割引のサービスがない航空会社もあり、その場合は航空券を往復で購入しても片道で購入しても変わりません。往路と復路で別の航空会社を利用した方が安く済むケースもあるようです。

大手航空会社の往復割引が適用される航空券を購入するよりも、格安航空会社で片道分ずつ購入した方が安くなる場合もあるかもしれません。

また、早割サービスと比べると割引率が低い傾向にあるため、お得感を得られにくい可能性もあるでしょう。



往復航空券における片道分のキャンセルは往復割引が適用されなくなり損をする可能性がある

往復航空券の片道分をキャンセルできるかどうかは、航空会社などによって異なるようです。キャンセルすることで往復割引が適用されなくなり、損をする可能性もあるため注意が必要です。

キャンセルした片道分が払い戻しの対象になるかどうかも、航空会社のホームページなどで確認しておきましょう。

航空券を往復で購入するか片道ずつ購入するかで迷ったときは、それぞれのメリットとデメリットをチェックしてみることをおすすめします。



出典

日本航空株式会社

Peach Aviation株式会社 予約取消 往復で予約した航空券を片道のみ取り消しすることはできますか

Peach Aviation株式会社 予約の変更／取消／払戻 お客様都合の取消による払戻／ポイント付与

全日本空輸株式会社 変更／解約・払い戻し(国内線) 悪天候や機材故障などによる変更／払い戻し(国内線) 【国内線】往復ディスカウント運賃で予約した旅程の一部区間（片道）だけの払い戻しはできますか。

スカイマーク株式会社 変更／取り消し／払い戻し 往復で航空券を購入しましたが、復路便搭乗予定日が台風や降雪など悪天候で欠航の可能性があるようです。旅行自体を取りやめたい場合や搭乗便を変更する場合、手数料はかかるのでしょうか？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー