先端がはみ出そう…シャレにならない“デカさ”、Jessiがプールで見せた規格外の肉体

歌手のJessi（ジェシ）が規格外の肉体を見せつけた。

Jessiは4月27日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】ジェシー、“胸の先端”が見えてしまう

プールで撮影した数枚の写真を投稿した。特にコメントは添えられていないが、その圧倒的なビジュアルだけで近況を伝えるには十分すぎるインパクトを放っている。

写真の中のJessiは、鮮やかなパープルのスイムウェアに身を包み、水辺でリラックスしたひとときを過ごしている。目を引くのは、やはり彼女の代名詞ともいえる「規格外のボリューム感」だ。

あまりの迫力に、ネット上では「AIだろ」「非現実的」「格が違う」などの驚きの声が上がった。カメラを射抜くような鋭い視線と、堂々とした立ち振る舞いは、まさに唯一無二のカリスマそのものだ。

（写真＝Jessi Instagram）

◇ジェシー（Jessi） プロフィール

1988年12月17日生まれ。ニューヨーク出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはヒップホップグループUPTOWNのメンバーとしても一時活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、ヒップホップグループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動を行っており、2019〜2022年には歌手PSYが設立した芸能事務所P NATION、23〜24年には歌手パク・ジェボムが設立した芸能事務所MORE VISIONに在籍していた。