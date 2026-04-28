弾道が安定して飛ぶ！男子プロが愛用するクラブの新性能がすごい

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【キャロウェイ】APEX UW

ヘッドが大きすぎない、小さくても高弾道で飛ぶ。悩みは番手をどれにするか、だけ

APEX UWは、ヘッド形状はフェアウェイウッドとユーティリティの中間で、FWの球の上がりやすさとUTの操作性を兼備したクラブとして、国内外の男子プロも愛用中。その3代目が昨年9月に発売されました。FWとUTの両方のよさを兼ね備えているので、コースでとても使いやすいクラブなんですが、テクノロジーもてんこ盛りですね。

フェース素材は強度の高いマレージング鋼なのでよく飛んでくれる。さらに「Ai APEX FACE」が導入されていますが、これはELYTEシリーズで採用した「Ai 10x FACE」のAPEX UWバージョンともいえるもので、打点位置によって最適なスピンと打ち出し角を補正してくれるので弾道が安定する。

クラウンはカーボン、ヘッド内部にはタングステンも入っているため重心の低さや位置がとてもいい。番手間の長さも0.75インチと通常より広めのピッチをつけているから飛距離差もきちんと出てくれる。地面の上のボールはもちろん、ティーアップしてもよかったですね。ロングショットを打つクラブはウッド系、UT系のどちらがいいか、何十年も悩み続けていましたが「その中間がいい」という答えが出た気がします。

Spec

●ロフト角／17、19、21、23度

●長さ／41インチ（19度）

●シャフト（フレックス）／TENSEI Black Silver 70 for Callaway (SR、S)

●価格／6万500円

FWかUTか……その中間でいいじゃん！

大浪松之介 ベストスコア75

早く走れない、間に合わないという“夢”をたまに見ることがあるが、それと似たことで、私は「距離計のレーザーが当たらなくて焦る」という夢を見た。これはゴルファーならでは、だろう。ちなみに焦る夢は「ストレスのサイン、不安の表れ、精神的疲労」だそうだ。その心当たりは大いにある。

いかがでしたか？ ぜひ、みなさんも手に取ってみてください！

●問い合わせ／キャロウェイゴルフ

☎0120-300-147