炎上する車から高齢夫婦を助け出したとして、兵庫県警本部で２７日、三田市の城ケ丘墓地公園職員、竹内幹雄さん（５５）に警察庁長官と県警本部長の感謝状が贈られた。

県警によると、同市福島で昨年１１月２日昼、男性（７９）運転の軽乗用車が誤って道から斜面に転落し、ボンネット付近から出火した。車は運転席を下に横転しており、男性と助手席の妻（７４）は自力での脱出が困難な状態だった。

そこで夫婦を救ったのが、同園で清掃の仕事中だった竹内さん。大きな音を聞いて百数十メートル離れた場所から駆けつけ、火の勢いが強まる中、助手席側に上って２人を順に引き上げた。

事故から５分後には救出を完了。まもなく車は全焼したが、夫婦は手のやけどなど軽傷で済んだ。

小西康弘本部長から感謝状を受け取った竹内さんは「早く避難させるしかない」と我を忘れて行動したといい、「危ない行為で、同じことはしないほうがいいと思います」と笑った。人命救助で警察庁長官が感謝状を贈るのは今年全国初で、県内では２０１８年以来。