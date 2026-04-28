神奈川県警の警察官が勤務時間外に運転していた際、道路標識に衝突しました。この事故で、折れ曲がった標識が歩行者の女性2人にぶつかり、1人が意識不明の重体、1人が重傷です。

■警察官運転の車が衝突 標識折れ…歩行者2人に直撃

神奈川県横須賀市の国道で26日、神奈川県警・厚木警察署に勤務する現役の警察官による事故が起きました。

綾井万菜（news zero）

「警察官の運転する車は道路標識に衝突しました」

勤務外の運転中…。

運転手･男性巡査部長（32）

「走行中に標識にぶつかり、（標識が）人にあたってしまった」

警察によりますと、折れ曲がった標識が近くを歩いていた40代の女性2人にぶつかり、1人は意識不明の重体、もう1人は大ケガをしました。

近隣住民

「破片がすごく散乱していて、道路も血だらけで怖い。恐怖ですよね。たまたま歩いてた方だと思うので、まさかそんなの倒れてくるって思わない。ちょっと怖い」

歩行中の女性に直撃したという道路標識は、根元から折れていました。

■「前がべっこりなくなった車が止まっていた」

事故直後の写真では、車の左前方部分がはがれ中がむき出しになっていて、事故の衝撃を物語っています。近くには、救急隊員の姿もありました。

撮影者

「事故車両が家の目の前に止まっている状況。びっくりです、前がべっこりなくなった車が止まっていたので」

◇

この車が衝突したのが、この場所に立っていたという道路標識です。

長谷川新之介（news zero）

「道路標識はこちらの場所に立っていたということなんですが、根元からなくなってしまっています。あたりには、コンクリート片が散らばっています」

■根元からなくなった標識…激しく衝突か

事故前には、道路の端に「40キロ」の制限速度と「駐車禁止」を示す標識があったことがわかりますが、それが根元からなくなっていました。

車を運転していたのは、神奈川県警・厚木警察署に勤務する32歳の男性巡査部長。プライベートで横須賀にきていたといいます。

警察によりますと、男性が片側1車線の道路を運転中、道路脇にあった道路標識に衝突。標識の前には2人の女性が歩いていて、ぶつかった衝撃で折れた標識が直撃しました。

2人は病院に搬送され、1人は意識不明の重体、もう1人は大ケガをするなど重傷です。

◇

事故直後に撮影された現場付近の様子。よくみると衝突した道路標識でしょうか。白いポールのようなものが道路にあるのがわかります。その先には、事故を起こしたとみられる車が止まっていました。

この動画を撮影したという人は。

動画撮影者

「根元から折れてて、地面の根元から折れてるんで、すごかった。へし曲がってる感じ。（標識は）そんな簡単に折れるものじゃないんで、相当な衝撃だったと思うけど。怖い」

■約3メートル、重さ約12キロ 人にあたるとかなりの衝撃に

鉄製で3メートルほどの高さだったという倒れた標識。これが倒れると、どれほど危険なのか。倒れた標識と同じ高さだという柱をみせてもらうと、重さはおよそ12キロ。

茺村広太（news zero）

「長さもあるし重いです」

道路標識などの設置会社・支店長

「倒れてはいけないのでしっかり立てているんですけど、車がぶつかって倒れてしまった。柱だけじゃない重量もかかってしまう」

柱自体の重さに加えて、上につける標識の重さや倒れる勢いもあるため、人にあたるとかなりの衝撃になるといいます。

道路標識などの設置会社・支店長

「道路標識は事故を未然に防ぐためのもの。ぶつかったとはいえ、こういう事故が起きてしまうと、施工する方も立て位置の問題とか、色々考えていかなきゃいけない」

■事故や腐食など…歩行者直撃は過去にも

標識が人にぶつかる事故は過去にも…。大分県日田市では2024年、道路標識が倒れ、下校中だった小学1年生が顔にケガをしました。

埼玉県でも2017年、突然倒れた標識が直撃し、出勤中の女性がケガをする事態になりました。根元が腐食していたところに、風が吹いたことで倒れたとみられています。

これまでも事故や腐食などが原因で倒れ、歩行者が巻き込まれることもあった道路標識。

今回の事故を起こした警察官は、任意の調べに対し、「センターラインをはみ出しそうになったので、左にハンドルを切ったら標識にぶつかった」と話しています。

警察は、事故の原因を詳しく調べています。

4月27日放送『news zero』より