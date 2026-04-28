第3子妊娠中の本仮屋リイナ、姉・ユイカ撮影の“おなかふっくら”近影を披露「私より張り切って写真を撮ってくれる姉」
第3子妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が26日、自身のインスタグラムを更新。姉で俳優の本仮屋ユイカ（38）が撮影してくれたという、“おなかふっくら”な最新ショットを披露した。
【写真】「幸せオーラが伝わります」姉・ユイカ撮影の“おなかふっくら”最新ショットを披露した本仮屋リイナ
リイナは『もっと写真残しておいた方がいいよ!!!』と、私より張り切って写真を撮ってくれる姉 昨日の投稿の写真も、この投稿写真も」と報告し、チェックのワンピース姿で愛犬と散歩する様子や、大きなおなかに手を当てて笑顔を見せる写真などを複数枚アップした。
「自分の意思と関係なく、ぐにゅぐにゅうごきまわる胎動を感じられるのも、もう残り少し。たとえ蹴られた場所が膀胱で、激痛だったとしても、この感覚をちゃんと覚えていたい」と、改めておなかの中のわが子への思いをつづった。
この投稿にフォロワーからは「リイナさんの笑顔を見ていると、お腹の中の赤ちゃんも幸せな気持ちなんじゃないかなと思います 元気な赤ちゃんが生まれます様に」「乳母車に、ワンちゃんが乗っていますが、赤ちゃんが生まれたら、ワンちゃんは歩きになりますね 良い事です」「リイナさんから幸せオーラが伝わります」「いいお姉さんだ」「お腹の子、元気ですね！楽しみしかないです」など、応援の声が多数寄せられている。
【写真】「幸せオーラが伝わります」姉・ユイカ撮影の“おなかふっくら”最新ショットを披露した本仮屋リイナ
リイナは『もっと写真残しておいた方がいいよ!!!』と、私より張り切って写真を撮ってくれる姉 昨日の投稿の写真も、この投稿写真も」と報告し、チェックのワンピース姿で愛犬と散歩する様子や、大きなおなかに手を当てて笑顔を見せる写真などを複数枚アップした。
この投稿にフォロワーからは「リイナさんの笑顔を見ていると、お腹の中の赤ちゃんも幸せな気持ちなんじゃないかなと思います 元気な赤ちゃんが生まれます様に」「乳母車に、ワンちゃんが乗っていますが、赤ちゃんが生まれたら、ワンちゃんは歩きになりますね 良い事です」「リイナさんから幸せオーラが伝わります」「いいお姉さんだ」「お腹の子、元気ですね！楽しみしかないです」など、応援の声が多数寄せられている。