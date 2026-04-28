メジャーVのコルダは1位キープ 今季自己ベストの馬場咲希が急浮上【CMEグローブポイントランキング】
海外女子メジャー「シェブロン選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【写真】美しすぎるネリーの池ダイブ
今大会でシーズン2勝目を挙げたネリー・コルダ（米国）が650ポイント（pt）を獲得。今季通算を2065ptとして、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢最上位の岩井千怜は予選落ちに終わり、6位から8位にダウン。2番手以下の山下美夢有（13位）、勝みなみ（17位）、岩井明愛（20位）ら日本勢の上位陣は軒並み順位を落とした。シェブロンで12位タイに入った竹田麗央は、5ランクアップの24位。38位に入った吉田優利は91位→82位、今季自己ベストの27位で終えた馬場咲希は108位→87位へと順位を上げた。ツアールーキーの原英莉花はシード圏内の51位。同じく新人の櫻井心那は133位で、渋野日向子は137位に沈んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米女子ポイントランキング
最新！ 米女子賞金ランキング
シェブロン選手権 最終結果
【写真】ネリー・コルダが髪を下ろしました
【写真】馬場咲希が大号泣…一体何があった？
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今大会でシーズン2勝目を挙げたネリー・コルダ（米国）が650ポイント（pt）を獲得。今季通算を2065ptとして、ランキング1位をがっちりとキープした。日本勢最上位の岩井千怜は予選落ちに終わり、6位から8位にダウン。2番手以下の山下美夢有（13位）、勝みなみ（17位）、岩井明愛（20位）ら日本勢の上位陣は軒並み順位を落とした。シェブロンで12位タイに入った竹田麗央は、5ランクアップの24位。38位に入った吉田優利は91位→82位、今季自己ベストの27位で終えた馬場咲希は108位→87位へと順位を上げた。ツアールーキーの原英莉花はシード圏内の51位。同じく新人の櫻井心那は133位で、渋野日向子は137位に沈んでいる。
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