見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第22話が28日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって2班に分かれて翻訳作業を進めるが…。

女学生らのマウントに取り合いに、ネットも反応した。

Xには「バッサリw」「話の途中でOPw」「クセ強いなあ」「しののめゆきちゃん ナイチンゲールヲタク」「ナイチンゲールがご存命の時代！」「あれ？直美はお料理出来ないの？」「すっぺかったか」「スコットランド？」「まさかエリー」「まずは英語でライバル同士に」「わざわざ嫌味言いに来たのかなw」「マウントの取り合い」「あ、あれ…ナイチンゲール推しの子も訳ありげ…」「晴香ちゃん！いくちゃんと共演シーン嬉しい〜！」「りんのズバリ言うわよ！」「図星だから怒るんだよね」「てか直美、たしかに全く色々断ち切れてないなw」「りん、直美に鋭いツッコミ」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。