¤ä¤Ê¤®¤Ê¤® ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼ 2026¡ÖGreen Light¡×¹ñÆâ¸ø±é´°Áö¡ªÅìµþ¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡ª

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Text by ÆüµÍÌÀ²Å
Photo by ¹¾Æ£ ¤Ï¤ó¤Ê ( SHERPA+ )
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15(EN1) Thankful
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https://yanaginagi.net/live/greenlight_live2026/
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