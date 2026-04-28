日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3064（-3.0　-0.10%）
ホンダ　1295（+2.5　+0.19%）
三菱ＵＦＪ　2780（-8　-0.29%）
みずほＦＧ　6592（-6　-0.09%）
三井住友ＦＧ　5407（+3　+0.06%）
東京海上　7144（-20　-0.28%）
ＮＴＴ　151（-0.2　-0.13%）
ＫＤＤＩ　2516（-2　-0.08%）
ソフトバンク　218（0.0　0.00%）
伊藤忠　1919（-7　-0.36%）
三菱商　4792（-18　-0.37%）
三井物　5685（-5　-0.09%）
武田　5216（-2　-0.04%）
第一三共　2587（-15.5　-0.60%）
信越化　6922（-27　-0.39%）
日立　5404（+48　+0.90%）
ソニーＧ　3211（+23　+0.72%）
三菱電　6043（-5　-0.08%）
ダイキン　21394（-81　-0.38%）
三菱重　4687（-2　-0.04%）
村田製　4923（+7　+0.14%）
東エレク　46838（-262　-0.56%）
ＨＯＹＡ　28790（-150　-0.52%）
ＪＴ　5749（-32　-0.55%）
セブン＆アイ　1867（-11.5　-0.61%）
ファストリ　72074（+204　+0.28%）
リクルート　7325（+23　+0.31%）
任天堂　7894（+1　+0.01%）
ソフトバンクＧ　5714（-130　-2.22%）
キーエンス（普通株）　72539（-641　-0.88%）