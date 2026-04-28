日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3064（-3.0 -0.10%）
ホンダ 1295（+2.5 +0.19%）
三菱ＵＦＪ 2780（-8 -0.29%）
みずほＦＧ 6592（-6 -0.09%）
三井住友ＦＧ 5407（+3 +0.06%）
東京海上 7144（-20 -0.28%）
ＮＴＴ 151（-0.2 -0.13%）
ＫＤＤＩ 2516（-2 -0.08%）
ソフトバンク 218（0.0 0.00%）
伊藤忠 1919（-7 -0.36%）
三菱商 4792（-18 -0.37%）
三井物 5685（-5 -0.09%）
武田 5216（-2 -0.04%）
第一三共 2587（-15.5 -0.60%）
信越化 6922（-27 -0.39%）
日立 5404（+48 +0.90%）
ソニーＧ 3211（+23 +0.72%）
三菱電 6043（-5 -0.08%）
ダイキン 21394（-81 -0.38%）
三菱重 4687（-2 -0.04%）
村田製 4923（+7 +0.14%）
東エレク 46838（-262 -0.56%）
ＨＯＹＡ 28790（-150 -0.52%）
ＪＴ 5749（-32 -0.55%）
セブン＆アイ 1867（-11.5 -0.61%）
ファストリ 72074（+204 +0.28%）
リクルート 7325（+23 +0.31%）
任天堂 7894（+1 +0.01%）
ソフトバンクＧ 5714（-130 -2.22%）
キーエンス（普通株） 72539（-641 -0.88%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3064（-3.0 -0.10%）
ホンダ 1295（+2.5 +0.19%）
三菱ＵＦＪ 2780（-8 -0.29%）
みずほＦＧ 6592（-6 -0.09%）
三井住友ＦＧ 5407（+3 +0.06%）
東京海上 7144（-20 -0.28%）
ＮＴＴ 151（-0.2 -0.13%）
ＫＤＤＩ 2516（-2 -0.08%）
ソフトバンク 218（0.0 0.00%）
伊藤忠 1919（-7 -0.36%）
三菱商 4792（-18 -0.37%）
三井物 5685（-5 -0.09%）
武田 5216（-2 -0.04%）
第一三共 2587（-15.5 -0.60%）
信越化 6922（-27 -0.39%）
日立 5404（+48 +0.90%）
ソニーＧ 3211（+23 +0.72%）
三菱電 6043（-5 -0.08%）
ダイキン 21394（-81 -0.38%）
三菱重 4687（-2 -0.04%）
村田製 4923（+7 +0.14%）
東エレク 46838（-262 -0.56%）
ＨＯＹＡ 28790（-150 -0.52%）
ＪＴ 5749（-32 -0.55%）
セブン＆アイ 1867（-11.5 -0.61%）
ファストリ 72074（+204 +0.28%）
リクルート 7325（+23 +0.31%）
任天堂 7894（+1 +0.01%）
ソフトバンクＧ 5714（-130 -2.22%）
キーエンス（普通株） 72539（-641 -0.88%）