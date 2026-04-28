5月14日より世界独占配信される、磯村勇斗とオク・テギョンが主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』の主題歌入り予告が公開された。

参考：『ソウルメイト』に橋本愛、水上恒司、安田顕ら出演 磯村勇斗×オク・テギョンの食卓写真も

本作は、すべてを捨てて日本を去った鳴滝琉が見知らぬ国の教会で命を落としそうになったところを、ボクサーであるファン・ヨハンが助けるところから始まる、10年に渡る魂と愛の物語。『モアザンワーズ／More Than Words』（Prime Video）などの橋爪駿輝が監督・脚本を務めた。

琉を演じるのは、『不適切にもほどがある！』（TBS系）などの磯村。ヨハン役を、『ヴィンチェンツォ』などに出演する2PMのオク・テギョンが演じる。そのほか、橋本愛、水上恒司、古舘佑太郎、イ・ジェイ、加藤千尋、安田顕、南果歩、三浦友和が共演に名を連ねた。

公開された予告編は、「本当は俺、逃げてきた」という琉（磯村勇斗）の独白から幕を開ける。かつて将来を嘱望されたアイスホッケー選手だった琉は、親友の人生を壊してしまった罪の意識から逃げるように、幼なじみの澄子（橋本愛）が暮らすベルリンへと渡る。 しかし、そこでも自分を許せず自暴自棄になっていた彼は、偶然訪れた教会で火災に巻き込まれ、命を落としそうに……。その窮地を救ったのが、韓国人ボクサーのヨハン（オク・テギョン）だった。境遇も言葉も異なる2人の偶然の出会いはまるで運命の糸を手繰るように惹かれあい、互いの欠けた魂を埋める唯一無二の“ソウルメイト”へと変わっていくのだが……。

予告でも一部を聴くことができる本作の主題歌は、プロデューサー／トラックメイカーのSTUTSとシンガーソングライターのbutaji が、ゲストヴォーカルにアイナ・ジ・エンドを迎えて書き下ろした新曲「Our Hearts」。 これまでも数々の名曲で共作を重ねてきたSTUTSとbutajiが、本作のために再びタッグを組んだ。STUTSによるノスタルジーを帯びたサウンドと、butajiによる多層的で静かな言葉、そしてアイナ・ジ・エンドの祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を併せ持つ歌声が重なり合い、2人の魂の物語を包み込んでいく。

あわせて、2人が肩を寄せ合いつつも別々の方向を見つめるキービジュアルも公開された。

コメント

STUTSNetflix のドラマ『ソウルメイト』の主題歌としてオファーをいただき、僕が作ったトラックに butaji さんが歌詞とメロディを書いてもらって、それをアイナ・ジ・エンドさんと butaji さんに歌っていただく形でこの楽曲ができました。butaji さんの歌詞に込められた思いが心の奥に痛いほど伝わってきて、アイナさんの素晴らしい歌唱でさらに曲の世界が広がりました。ぜひ多くの方に聴いてもらいたいです。

butaji今回の歌詞については、抽象的な言葉で言うと簡単になってしまうような「人が生きる、死ぬ」ということについて、人間味を帯びた言葉で、かつ一人称で伝えられないかということを考えながら、曲と向き合って一生懸命時間をかけて書き上げました。

アイナ・ジ・エンドSTUTSさんとbutajiさんというお二人の素晴らしい化学反応の中に、歌を入れさせていただけて本当に嬉しかったし、歌詞の終盤にかけては歌っている私自身もグッとくるものがあり、作り手の心に響くものはきっと聴いてくださる方にも深く刺さると感じています。（文＝リアルサウンド編集部）