２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４２銭前後と前週末と比べて４銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円８７銭前後と同１銭程度のユーロ高・円安とほぼ横ばいだった。



この日に米ニュースサイトのアクシオスが「イランはパキスタンの仲介を通じ、ホルムズ海峡の通航再開と戦争終結に向けた新たな合意案を米国に提示した」と報じたことを受け、ドル円相場は「有事のドル買い」が巻き戻される形で日本時間夕方に１５９円１０銭まで下押す場面があった。ただ、米国とイランの交渉を巡る不透明感が強いことから海外市場ではドル売り・円買いが一服。原油先物相場が高止まりするなか、ニューヨーク市場では米長期金利が上昇するとともにドル買いが流入し、一時１５９円４６銭まで上伸した。とはいえ、米国とイランの第２回和平協議の行方や主要中央銀行による金融政策決定を見極めたいとのムードから積極的な売買は手控えられた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２１ドル前後と前週末と比べて０．０００１ドル程度のユーロ安・ドル高とほぼ横ばいだった。



出所：MINKABU PRESS