米国市場データ ＮＹダウは62ドル安と3日続落 （4月27日）
― ダウは62ドル安と3日続落、米国とイランの和平協議を巡る不透明感が重荷 ―
ＮＹダウ 49167.79 ( -62.92 )
Ｓ＆Ｐ500 7173.91 ( +8.83 )
ＮＡＳＤＡＱ 24887.10 ( +50.50 )
米10年債利回り 4.335 ( +0.032 )
ＮＹ(WTI)原油 96.37 ( +1.97 )
ＮＹ金 4693.7 ( -47.2 )
ＶＩＸ指数 18.02 ( -0.69 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 60220 ( -20 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 60245 ( +5 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49167.79 ( -62.92 )
Ｓ＆Ｐ500 7173.91 ( +8.83 )
ＮＡＳＤＡＱ 24887.10 ( +50.50 )
米10年債利回り 4.335 ( +0.032 )
ＮＹ(WTI)原油 96.37 ( +1.97 )
ＮＹ金 4693.7 ( -47.2 )
ＶＩＸ指数 18.02 ( -0.69 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 60220 ( -20 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 60245 ( +5 )
※( )は大阪取引所終値比
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