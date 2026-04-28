― ダウは62ドル安と3日続落、米国とイランの和平協議を巡る不透明感が重荷 ―

ＮＹダウ 　　　49167.79 ( -62.92 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7173.91 ( +8.83 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24887.10 ( +50.50 )
米10年債利回り　　4.335 ( +0.032 )

ＮＹ(WTI)原油 　　96.37 ( +1.97 )
ＮＹ金 　　　　　4693.7 ( -47.2 )
ＶＩＸ指数　　　　18.02 ( -0.69 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　60220 ( -20 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　60245 ( +5 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース