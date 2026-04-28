人気お笑い芸人さんが糖尿病で苦労をされているという記事を拝見しました。



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そもそも糖尿病とはどういう病気なの?といった一般の人たちも多いと思います。



簡単に話をすると糖尿病は血管の病気なのです。



血液の中に高濃度の糖が長時間存在するために、血管の内側が痛みます。そのために、恐ろしい合併症である脳梗塞、心筋梗塞、網膜症からくる失明、腎機能低下からくる末期腎不全による透析導入、血流障害と神経障害が原因とされる下肢の壊死(えし)などが起こります。



糖尿病は主に、Ⅰ型とⅡ型に分類されます。妊娠糖尿病など特殊な病態がありますが、今回は上記2つに関する簡単な説明をさせて頂きます。



Ⅰ型糖尿病は、ウイルスの感染などにより、免疫機能に異常をきたしインスリンを分泌する膵臓(すいぞう)の細胞を破壊します。遺伝因子も関与しており、多くの場合は進行してインスリンを用いた治療を行うことになります。



Ⅱ型糖尿病は、生活習慣、遺伝因子が関与しているとされており、95％がこのタイプの糖尿病です。家族歴が高頻度に認められますが、生活習慣の改善により発症を遅らせること、または発症しない場合もあります。



日常生活において注意すべき点は、炭水化物、糖質の過剰摂取です。



例えば、ラーメンとチャーハンなどの定食はお勧め出来ません。最近で問題になっているのが、ペットボトル症候群です。いわゆるジュース、スポーツ飲料の飲みすぎで、小中学生でも糖尿病が発症することがあるので要注意です。スポーツドリンクには、大量の糖分が含まれています。夏に大量に摂取して糖尿病が急激に悪くなっている患者さんをよく見かけます。



最近はさまざまな内服薬の出現により糖尿病の治療が進歩して合併症の予防につながっています。



Ⅱ型糖尿病の患者さんでも、インスリンや他の注射薬の使用をすることもあります。



インスリンを投与されると人生の終わりだと思われる患者さんが多いのですが、そんなことはありません。本来、体内で産生されるインスリンを体外から投与するだけなのです。



手間やお金はかかりますが、本来であればこの治療が身体にとっては一番優しいのです。最近は、あまり使われませんが、以前は弱った膵臓の細胞を奮い立たせてインスリンを放出する薬がよく使われていました。要するに弱った細胞にむちを打ち、無理やり機能させているわけです。現在もよく使用されますが、あまり好ましくはないですね。



ですから、インスリンを使った治療になったとしても、悲観的になる必要はありません。糖毒性というインスリンが効きにくい状態が改善すると、内服薬だけでコントロールが可能になることも多く認められます。糖尿病は早期治療が合併症の予防につながるとされています。健診等で指摘をされましたら、早期に病院受診することをお勧めします。



◆谷光利昭 兵庫県伊丹市・たにみつ内科院長。外科医時代を経て、06年に同医院開院。診察は内科、外科、胃腸科、肛門科など。