世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（試合開始・午後２時半）を開催する。

メインイベントでこの試合で「引退」を公言している対戦する元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦する。両者は２８日に都内で前日計量とハイドレーション計測を行う。

両者は昨年３月２３日にさいたまスーパーアリーナで対戦しロッタンが８０秒でＫＯで圧勝している。今回の試合が「引退試合」と断言した武尊は２６日に格闘技マスコミの取材に応じラストマッチ直前の心境を明かした。

大会はフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送する。また、「Ｕ―ＮＥＸＴ」がライブ配信する。

コンプライアンスの遵守を徹底している地上波テレビ局での中継は、「ＯＮＥ」が様々な審査をクリアした結果と思われ、今後のファン層拡大、さらにはスポンサー企業の獲得など格闘技界にとって大きな光だろう。

デビュー以来、地上波での中継を夢見てきた武尊にとって「引退試合」での実現になったが万感の思いがある。

「地上波に関しては、本当にデビューからずっと言い続けて。僕がホント、上京した年に昔のＫ―１が消滅して。テレビで格闘技がなくなって。世間に格闘技が届きにくい時代になってしまってたので、それを戻したかったっていうのもあるし。今、ネットで誰でも簡単に見られるようにはなってるんですけど、やっぱ格闘技に興味ある人しかわざわざネット開いて接続して見るっていうのがなくなってしまってるんで。テレビって家で家族団らんしている時にチャンネルをたまたま変えて。面白そうだな…僕も元々それで格闘技を好きになってるし、そこからパワーもらってる。やっぱ、僕が引退した後、格闘技界が盛り下がらないためにも、この大会を地上波放送してもらえることによって、また新しい格闘技のファンも増えると思うし、僕を見てくれた人でも、同じ大会に出てる若い選手だったり、これからの選手のことを注目して。また格闘技ファンになってくれる人も絶対いると思うので、そういう意味では絶対この地上波っていうのは大事な一つの部分だと思います。今回引退試合でそれが決まったのは凄く嬉しいです」

新人の頃にドキュメンタリー番組に出演。記者から地上波での反響の大きさを問われた。

「地上波、出るようになってから声をかけられること増えたし。格闘技知ってくれた人、増えたなぁって感じ始めたのはテレビ出始めてからだったんで、やっぱりテレビの力は大きいなって思います」

別の記者から今回、地上波中継の実現へ武尊自身が働きかけたことはあったのだろうかと聞かれた。

「僕はずっと口では言ってたんですけど、ＯＮＥのスタッフさんだったり、関係者の人たちが動いてくれて決まった。（那須川天心と対戦した）ＴＨＥ ＭＡＴＣＨの時もそうだし、その前にＫ―１も一回、地上波でやるってなった時もそうでしたけれど、選手一人の力だとどうにもならない部分だったり、いろいろな邪魔が入ったりとか、そういうこともあったと思うので。ホント皆さんの力で今回実現できたってので感謝しかないです」

視聴率はどれぐらいを目指すのか。

「今、どんどんテレビの視聴率が下がってると思うので…基準が僕もアレですけど、昔、Ｄｙｎａｍｉｔｅ！！で４０パーセントとか行ってたと思うので、そこまでは難しいかもしれないですけど、それに近いようなぐらい見てもらえたらいいなと思います」

裏番組では、ＴＢＳ系列で ６人組グループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が出演する「６ＳｉｘＴＯＮＥＳ 大先輩！嵐・二宮和也と７人だけの“仲良くなれるかな？”旅！」が午後８時５４分から１０時５７分まで放送され、１０時台は、かぶることになる。記者から「大丈夫ですかね？」と問われ「はい、負けないように頑張ります」とほほ笑んでいた。

（福留 崇広）

◆４・２９有明全カード

▼メインベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

ロッタン・ジットムアンノン ＶＳ 武尊

▼第１４試合 フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ

▼第１３試合 アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ

吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ

▼第１２試合 バンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ

ジョナサン・ハガティー ＶＳ 与座優貴

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング

マラット・グレゴリアン ＶＳ 海人

▼第１０試合 アトム級総合格闘技

三浦彩佳 ＶＳ 澤田千優

▼第９試合 バンタム級キックボクシング

秋元皓貴 ＶＳ 久井大夢

▼第８試合 フェザー級キックボクシング

和島大海 ＶＳ リカルド・ブラボ

▼第７試合 アトム級総合格闘技

平田樹 ＶＳ リトゥ・フォガット

▼第６試合 フライ級総合格闘技

和田竜光 ＶＳ 伊藤盛一郎

▼第５試合 ストロー級総合格闘技

山北渓人 ＶＳ 黒澤亮平

▼第４試合 フライ級ムエタイ

士門 ＶＳ ジョハン・ガザリ

▼第３試合 ストロー級キックボクシング

黒田斗真 ＶＳ 田丸辰

▼第２試合 フライ級キックボクシング

陽勇 ＶＳ 内藤大樹

▼第１試合 バンタム級総合格闘技

永井奏多 ＶＳ 神部篤坊