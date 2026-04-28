27日放送されたMBSラジオ「豪快キャプテンのヤングタウン」で、漫才コンビ・豪快キャプテンのべーやん（31）が先日結婚発表した丸亀じゃんご・安場泰介（36）と爛々・萌々（28）について「最近まで（2人の関係を）知らなかった」と打ち明けた。

べーやんと安場はNSC大阪36期の同期。「安場とは仲いいんですけど」「2人が付き合ってるのを知らなかったんです」と、べーやん。相方の山下ギャンブルゴリラ（37）は「同期やのに知らんかったん？ ダッサ！ かっこ悪！」と容赦なく口撃した。

さらにべーやんは「たまたま安場と彼女の話になって。『えっ彼女できたん？ よかったやん』『どんな人？』と聞くと、安場が『萌々やねん』と返して『エエーッ！』となった。逆に安場が『え？ 知らんかったん？』とびっくりしてたし、こっちはショックやった」

ギャンブルゴリラは「俺はずっと前から知っていた。2人でカップルYouTubeやれ、と言ってたもんな」と、さらにツッコんでいた。

豪快キャプテンと、丸亀じゃんご、爛々はいずれも、大阪・よしもと漫才劇場の所属メンバーで、ふだんから舞台や楽屋で顔を合わせている。安場と萌々はコロナ禍で急接近し、昨年10月6日に婚姻届を提出した。