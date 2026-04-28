ビスキュイテリエ ブルトンヌの紅茶×オレンジ香る初夏限定フィナンシェ登場

初夏のティータイムにぴったりな、爽やかな焼き菓子ギフトが登場しました。焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」公式オンラインショップでは、紅茶とオレンジを合わせた季節限定フィナンシェ〈テ・オランジェ〉入りの特別なアソートを5月・6月限定で販売。上品な香りと華やかな味わいが楽しめる、今だけのご褒美スイーツです♡

初夏限定の爽やかアソート内容

今回登場する『初夏のフィナンシェ アソート〈テ・オランジェ〉』は、定番人気のプレーンフィナンシェと季節限定フレーバーを詰め合わせた贅沢なセットです。

焦がしバターとアーモンドが香る自慢の生地に、香り高い紅茶を合わせ、オレンジスライスをのせて焼き上げた〈テ・オランジェ〉は、ひと口で初夏らしい爽やかさを感じられる味わい。

紅茶の上品な香りとオレンジのほのかな酸味が重なり、すっきりとした後味が魅力です。

セットには、ブルトンヌを代表するプレーンタイプのフィナンシェも5個入り。コク深い焦がしバターの風味としっとり食感で、世代を問わず愛されるおいしさです。

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リベイクでさらにおいしく

お召し上がりの際は、トースターで軽く温めるリベイクがおすすめ。外側はカリッと香ばしく、中はふんわりしっとりとした焼き立てのような食感が楽しめます。

バターの豊かな香りや紅茶、オレンジの風味がより一層引き立ち、自宅にいながら専門店の焼き立てに近い味わいを堪能できます。忙しい毎日のご褒美時間や、週末のティータイムにもぴったりです♪

商品詳細と販売スケジュール

初夏のフィナンシェ アソート〈テ・オランジェ〉



価格：2,700円（税込）

内容：10個入（フィナンシェ 5個／フィナンシェ〈テ・オランジェ〉5個）

重量：約500g

箱サイズ：約20.7×21.2×5.4cm

販売開始日：5月5日（火）・6月5日（金）12:00頃

限定数：5月100セット、6月80セット限定

※予定数に達し次第販売終了となります。

季節の贈り物にもおすすめ♡

『初夏のフィナンシェ アソート〈テ・オランジェ〉』は、紅茶とオレンジの爽やかな香りが広がる、この時季だけの特別なスイーツ。

自分へのご褒美にはもちろん、季節感のある手土産や贈り物にも喜ばれる一品です。数量限定販売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡