モデルでタレントのアンミカ（54）が28日までに自身のインスタグラムを更新。夫との2ショットが話題を呼んでいる。

「先日、夫婦で【ヒューマン・ライツ・ウォッチ】のチャリティーガラディナーに、参加して参りましたよ」と書き出したアンミカ。夫のセオドール・ミラー氏との2ショットをアップした。

「世界の人権侵害を綿密に調査し、調査結果を公表、被害を受けた人びとの経験を共有し、声を上げ、世論や政府に働きかけ、人権を尊重する法律の制定や政策変更を通じ、法による正義を実現しているHRW」とコメント。「毎年、様々な経験者の話を聞き、【人権を守る】ことについて、私達ができることを、深く広く学ばせて頂いています。国籍も文化も違う夫婦だからこそ、近いところで理解し合うことが、その一歩だと考えています」とつづった。

「2人でモノトーンに揃えて出席。私はパール使いが懐かしいドレスに合わせて、ヘアスタイルもクラシカルに」とこの日のコーデも紹介。

ファンからは「ドレスとクラシカルなヘアスタイルがばっちりですね」「素敵」「ホントにお似合いのご夫婦」「本当にずっと見ていたいご夫婦」「アクスタにしたい」「アンミカ様、美しい」「うらやましい」などのコメントが寄せられた。