青木裕子、中1長男への手作り“海苔文字”弁当を披露 「いつかめんどくさい〜となるかもしれませんが…」スタートした弁当生活を楽しむ
お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子が、28日までに、自身のインスタグラムを更新。中1長男への手作り“海苔文字”弁当を披露した。
【写真】「おいしそう」海苔で“メッセージ”を記した中1長男への手作り弁当
青木は「長男が中学生になりました」と報告。「3月には12歳の誕生日を迎え、すっかり一人前のような顔をして、スマホを相棒にして、やたらと文房具にこだわって、新生活に突入しました。私も初めての中学生母生活です」とつづった。
始まったばかりのお弁当作りについては、「まだ楽しいです。いつかめんどくさい〜となるかもしれませんが、今のところ楽しんでいます」と前向きな心境を明かし、海苔で大きく「チューガクセイ!!」と文字を記した手作り弁当の写真を投稿した。
コメント欄には「おめでとうございます」「おいしそうなお弁当ですね」などの声が寄せられている。
青木と矢部は2013年3月に結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男が誕生した。
【写真】「おいしそう」海苔で“メッセージ”を記した中1長男への手作り弁当
青木は「長男が中学生になりました」と報告。「3月には12歳の誕生日を迎え、すっかり一人前のような顔をして、スマホを相棒にして、やたらと文房具にこだわって、新生活に突入しました。私も初めての中学生母生活です」とつづった。
コメント欄には「おめでとうございます」「おいしそうなお弁当ですね」などの声が寄せられている。
青木と矢部は2013年3月に結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男が誕生した。