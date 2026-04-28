自動車を走行中、「ウインカーを出さない車」にヒヤッとさせられることがある。



【写真】話題になった投稿

先日、「運転技術とは、ハンドルさばきやスピードじゃない。大事なのは、周囲に対する配慮の早さや余裕。早めにウインカーを出さないという予測不能な怖さは、同乗者の信頼を削っていく」という投稿がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。



これに対して、「車の運転でウインカーを出すべきタイミングで出せるかどうか⁉︎ というのは『常に他者（他車）に配慮した行動が出来るかどうか』と直結するからな」と投稿した、デッドセクション（@ACDCSection）さん。



続けて、「クルマの運転で『他人に行動を読まれたくないからウインカーは出さない（出すのはカッコ悪い）』みたいなことをマジで言うやつがいるらしいけど、『行動を読まれたくないなら公道へは出て来るな』という言葉しかないよな」と投稿。共感の声が殺到した。



「結局は周囲に行動を読まれてますよ？」

「行動を読まれたくないって何？公道で行動の何を読まれたら困るの？」



「こんな人いるのか…読まれたくないらしいが、こちら側が思い切り読まないといけない状況になるのでは？」



「かっこいい悪いじゃなく、それ以前に法律やからな」



「これね、コミュ障なんて生優しい話じゃなく、他人にも危険を増やすだけでしかない『テロリストの論理』なんですよ」



「出さないのがカッコいいと思い込んでる方は、今すぐ免許を返納し車を売却！」



その身勝手な運転、性格が出てますよ

「行動」と「公道」をかけて苦言を呈したデッドセクションさん。



投稿について詳しく聞いたところ、「行動を読まれたくないからウインカーを出さない」という身勝手な理由については、直接誰かから聞いたのではなく、SNSか何かを見て知ったそうだ。



「今回、『バラエティ番組のインタビューで同様の理由を答えているのを見た』というリプをいくつかいただいたので、ひょっとしたらその番組に関するコメントをSNSで見たのかもしれません」（デッドセクションさん）



今回話題のもとになった投稿は、＜助手席に座る女性＞から見た＜男性運転手の人間性＞について言及したものだったが、男女を問わず、道路交通法に違反した身勝手な運転は、ただただ危険なだけだ。



「『ハンドルを握ると性格が変わる』とよく言われますが、元投稿者の方は、ドライバーの地の性格が運転に出ているのをよく見ていらっしゃるな、と思いました。いただいたリプを見ていても、同じことを思ってる方が多いんだな、という印象です。やっぱり危ないので、ウインカーはみんなちゃんと事前に出しましょう」（デッドセクションさん）



「俺はウインカー出さなくても曲がれっから」←は？

今回寄せられた多くの反響のなかには、「ウインカーは初心者が出すもんだから、俺は別に出さなくても曲がれっからってガチ目に言ってるのを耳にしたことがある」といった声も見受けられた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）