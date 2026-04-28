＜天気＞

関東〜九州は晴れるところが多いでしょう。関東、東海、近畿、中国・四国はにわか雨もなく、洗濯日和になりそうです。九州は夕方から雨のところがあるので、洗濯物は早めに取り込んでください。東北は雲が多く、青森や秋田など北部は雨になりそうです。南部も所々でにわか雨があるでしょう。カミナリにも注意してください。山火事が発生している岩手の大槌町付近でも雨が降りそうです。

＜日中の気温＞

東北南部〜中国地方は、27日（月）より高くなるでしょう。25℃くらいまで上がって、昼間は暑くなりそうです。

札幌 12℃（4月中旬）

仙台 22℃（5月下旬）

新潟 21℃（5月中旬）

東京 25℃（5月下旬）

大阪 25℃（5月中旬）

福岡 24℃（5月中旬）

＜週間予報＞

29日（水）北日本は晴れ。東日本と西日本は雲が多く、九州は夜から雨。30日（木）北日本は晴れ。東日本は曇り。西日本は雨。

5月1日（金）北日本は雲が多く、東北は雨。東日本は雨。西日本は天気が回復に向かう。5月2日（土）全国的に晴れて、暑くなる。5月3日（日）西から天気は下り坂。5月4日（月）全国的に雲が多い。