【天気】関東〜九州は晴れて暑い 北日本はにわか雨に注意
＜天気＞
関東〜九州は晴れるところが多いでしょう。関東、東海、近畿、中国・四国はにわか雨もなく、洗濯日和になりそうです。九州は夕方から雨のところがあるので、洗濯物は早めに取り込んでください。東北は雲が多く、青森や秋田など北部は雨になりそうです。南部も所々でにわか雨があるでしょう。カミナリにも注意してください。山火事が発生している岩手の大槌町付近でも雨が降りそうです。
＜日中の気温＞
東北南部〜中国地方は、27日（月）より高くなるでしょう。25℃くらいまで上がって、昼間は暑くなりそうです。
札幌 12℃（4月中旬）
仙台 22℃（5月下旬）
新潟 21℃（5月中旬）
東京 25℃（5月下旬）
大阪 25℃（5月中旬）
福岡 24℃（5月中旬）
＜週間予報＞
29日（水）北日本は晴れ。東日本と西日本は雲が多く、九州は夜から雨。30日（木）北日本は晴れ。東日本は曇り。西日本は雨。5月1日（金）北日本は雲が多く、東北は雨。東日本は雨。西日本は天気が回復に向かう。5月2日（土）全国的に晴れて、暑くなる。5月3日（日）西から天気は下り坂。5月4日（月）全国的に雲が多い。