成功のヒントは「逃げない背中」にあり？ ヒカルという男が、理屈を超えて人を惹きつけてやまない正体【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】信頼される人は言い訳しない

責任は自分が取るという姿勢

誰でも、何かミスをしたり、「やってしまった……」なんて状況はあるとは思いますが、そんなとき、「でも自分は悪くない」「あれはこうこうこういう理由があったから」とか、誰しも人間ですから、何かそうなってしまった理由を説明して、自分だけが悪いわけではなかったと言い訳したくなると思います。でも、僕が知る限りヒカルさんが言い訳をしているところはあんまり見たことがありません。

例えばヒカルさんもさまざまな炎上を経験してきていますし、僕と会って頂けるようになってからも色々なことがありましたが、僕が見る限り一貫して「責任は自分が取る」という姿勢を強く感じます。だからこそ、周りの人たちもみんなヒカルさんを本気で信頼しているし、何かあれば助けてもらえるけど、何かあったらヒカルさんに迷惑を掛けちゃうから気を付けないと、という信頼関係ができていると思います。

どんな人でもミスをしたときに「あなたは悪くない」と言ってもらいたいという気持ちはわかります。でも、それが結局のところ“単なる言い訳”と捉えられてしまったら意味がないどころか、むしろマイナスに働きますよね。

だからこそ、自分が悪い時もそうじゃない時も、とにかく何かあった以上、自分が責任を取るという姿勢を持つことは大事なのだと思います。

ヒカルさんは言い訳をしない

責任は自分が負うという姿勢が仲間との強い信頼関係を生む

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘

【著者紹介】

林 尚弘（はやし・ なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。自身の受験体験から大学1年で起業、1年後に武田塾を設立。「授業をしない」「参考書での自学自習」「1冊を完璧に」の方針で、E判定から早稲田、慶應、国立大学医学部などへの逆転合格者を続出させ、フランチャイズ化をきっかけに8年間で全国400校舎、年商130億円を超える。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。志願者に支援した金額は総額2億円を超える。2022年、株式会社FCチャンネルを設立し、事業を拡大したいさまざまな会社を支援している。