【日本】
日銀政策金利（4月）時刻未定
予想　0.75%　前回　0.75%（日銀政策金利)

雇用統計（3月）08:30　
予想　2.6%　前回　2.6%（完全失業率)　
予想　1.18倍　前回　1.19倍（有効求人倍率)

【米国】
住宅価格指数（2月）22:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想　1.15%　前回　1.18%（前年比)

リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想　N/A　前回　0.0（リッチモンド連銀製造業指数)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想　89.2　前回　91.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります