【日本】

日銀政策金利（4月）時刻未定

予想 0.75% 前回 0.75%（日銀政策金利)



雇用統計（3月）08:30

予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)

予想 1.18倍 前回 1.19倍（有効求人倍率)



【米国】

住宅価格指数（2月）22:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00

予想 1.15% 前回 1.18%（前年比)



リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00

予想 N/A 前回 0.0（リッチモンド連銀製造業指数)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00

予想 89.2 前回 91.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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