本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀政策金利（4月）時刻未定
予想 0.75% 前回 0.75%（日銀政策金利)
雇用統計（3月）08:30
予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)
予想 1.18倍 前回 1.19倍（有効求人倍率)
【米国】
住宅価格指数（2月）22:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想 1.15% 前回 1.18%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 0.0（リッチモンド連銀製造業指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想 89.2 前回 91.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
日銀政策金利（4月）時刻未定
予想 0.75% 前回 0.75%（日銀政策金利)
雇用統計（3月）08:30
予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)
予想 1.18倍 前回 1.19倍（有効求人倍率)
【米国】
住宅価格指数（2月）22:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00
予想 1.15% 前回 1.18%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 0.0（リッチモンド連銀製造業指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00
予想 89.2 前回 91.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります