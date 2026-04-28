本日の予定【発言・イベント】
14:00 日銀「消費者物価のコア指標」
15:00 電力各社5月使用分料金に対する燃料費調整結果
15:30 植田日銀総裁、記者会見
17:00 ECB消費者インフレ期待（3月）
ECBユーロ圏銀行貸出調査
29日0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00 米7年債入札（440億ドル）
日銀金融政策決定会合、城内経済財政相出席
米FOMC開催（1日目、29日まで）
カナダ政府春季経済報告
BIS・BOE・ECB・IMF合同会議（ワシントン、29日まで）
欧米主要企業決算
エアバス、バークレイズ、コカコーラ、スターバックス、VISA、GM
29日（水）昭和の日
9:30 ブレマンNZ中銀総裁、討論会出席
10:30 豪消費者物価指数（3月）
22:45 カナダ中銀政策金利
23:30 マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
30日3:00 米FOMC
3:30 パウエルFRB議長、記者会見
欧米主要企業決算
ドイツ銀行、UBS、アディダス、アストラゼネカ、ポルシェ、メルセデスベンツ
マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード
※予定は変更することがあります
15:00 電力各社5月使用分料金に対する燃料費調整結果
15:30 植田日銀総裁、記者会見
17:00 ECB消費者インフレ期待（3月）
ECBユーロ圏銀行貸出調査
29日0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00 米7年債入札（440億ドル）
日銀金融政策決定会合、城内経済財政相出席
米FOMC開催（1日目、29日まで）
カナダ政府春季経済報告
BIS・BOE・ECB・IMF合同会議（ワシントン、29日まで）
欧米主要企業決算
エアバス、バークレイズ、コカコーラ、スターバックス、VISA、GM
29日（水）昭和の日
9:30 ブレマンNZ中銀総裁、討論会出席
10:30 豪消費者物価指数（3月）
22:45 カナダ中銀政策金利
23:30 マックレム加中銀総裁、記者会見
米週間石油在庫統計
30日3:00 米FOMC
3:30 パウエルFRB議長、記者会見
欧米主要企業決算
ドイツ銀行、UBS、アディダス、アストラゼネカ、ポルシェ、メルセデスベンツ
マイクロソフト、アルファベット、メタ、アマゾンドットコム、フォード
※予定は変更することがあります