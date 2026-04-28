現在放送中のTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、子育てを卒業した待山みなと（永作博美）が、ひょんなことから「鮨アカデミー」に入学し、第2の人生を歩み出す姿を描く人生応援ドラマ。本作で、みなとらとともに鮨アカデミーに通うクラスの末っ子・森蒼斗を演じているのが山時聡真だ。

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これまで学園ものへの出演が多かった彼にとって、幅広い世代のキャスト陣と肩を並べる本作は、また新たな挑戦の場となっている。自身とは正反対だという「寡黙な役柄」へのアプローチ、永作博美や松山ケンイチら先輩俳優たちとのエピソード、そして彼が考える自身の“役者としての強み”について語ってもらった。【インタビューの最後には、サイン入りチェキプレゼント企画あり】

念願のTBS連ドラ初レギュラー「夢が叶いました」

ーーTBSのゴールデンプライム帯連ドラへのレギュラー出演は今回が初となります。率直な心境はいかがでしたか？

山時聡真（以下、山時）：本当に嬉しかったです。TBSのドラマ、特に日曜劇場などは昔から家族でよく観ていたんです。『VIVANT』や『下剋上球児』など、同世代の役者仲間が出演しているのを見て「いつか自分もTBSのドラマにレギュラー出演できたらな」と思っていたので、夢が叶いました。今回は幅広い年齢層のキャストの皆さんと4カ月間一緒にお芝居ができるということで、最初から「勉強の日々になるだろうな」と感じていました。テーマが“お寿司”というのも、身近だけど深くは知らない世界だったので、新しくできることが増える嬉しさもありました。

ーー今回演じる森蒼斗は、どのようなキャラクターだと捉えていますか？

山時：根本的には思春期の普通の男の子です。寡黙で明るいタイプではないんですが、深く知っていくとすごくかわいらしかったり、誰よりも熱心にお鮨のことを学んでいたりする。大人との間に壁を感じてしまう部分や、「言いたいけど言えない」という歯がゆさは、見てくださる方も共感できる等身大の男の子として意識して演じています。

「うるさい」と言われるほど“おしゃべり”な素顔

ーー山時さんご自身は、蒼斗に共感する部分はありますか？

山時：大人との壁は分かります。年齢層が違うと話題も違って、自分が入り込めない瞬間があるんです。僕は本来グイグイいけるタイプなんですけど（笑）、「ここはグイグイいけないよな」と躊躇してしまう気持ちは理解できます。あとは、親に自分のやりたいことを隠してしまったり、「言ってもどうせダメだろう」と先に諦めてしまう瞬間は共感できました。

ーー本来はグイグイいけるタイプとのことですが、普段の山時さんは寡黙なタイプではないのですか？

山時：絶対違います（笑）。「うるさい」と言われるくらいおしゃべりで、寡黙という言葉が一番似合わない人間なんです。僕の家族も全員おしゃべりで、食卓ではいつも話題が絶えなくて。誰かの話が終わるのを「次は自分の番だぞ！」ってワンちゃんみたいに待っているような家族なので（笑）。

ーーご自身とは真逆の性格なんですね。そうすると、役作りで苦労される部分も多いのではないでしょうか。

山時：そうですね。だからこそ、お芝居では抑えなきゃいけない部分もあって葛藤しています。普通の人を演じながら寡黙でいるってすごく難しいんですよ。本当はアドリブを入れたり爪あとを残したい気持ちもあるんですが、そこはグッと堪えて、蒼斗としてのキャラクターを崩さないように必死に演じています。

松山ケンイチのアドバイスで“アドリブ熱”を解放ーーキャスト陣の中でも山時さんは最年少ですが、会話などで入りづらさを感じることはありましたか？

山時：全くないんです、それが。皆さんすごく対等な目線で、僕にも興味を持って質問してくださるんです。最年少で年齢も離れているのに、佐野（史郎）さんはいまだに「蒼斗さん」と呼んでくださるくらいで（笑）。お寿司という同じテーマを学んでいるからこそ、「米が手についちゃうよね」といった共通の悩みを持てて、年齢の壁を感じずに質問できているのはすごくありがたい環境です。プレッシャーは常にありますが、キャリアを積まれた皆さんについていけるように必死にやっています。

ーー現場ではアドリブも飛び交っているそうですね。

山時：そうですね。みなさんが本当にいろいろなアドリブを入れてくるので、僕は笑いをこらえるのに必死です。特にファーストサマーウイカさんが現場の中心にいらっしゃって、全体の雰囲気を和やかにしてくださっています。いきなりツッコんできたりするので必死にこらえているんですが、一度耐えきれずにNGを出してしまったことがあって。でも、佐野さんが「まあ、これは笑っちゃうよね」と一緒に笑いに変えてフォローしてくださって救われました。

ーー主演の永作博美さんは、現場でどのような存在ですか？

山時：永作さんは本当にお母さんのように座組を見守ってくださっています。時にはパッと締めてくださったり、松山さんが「番組用のSNSの投稿どうする？」といろいろ計画を話しているのも笑顔で見ていらっしゃって。永作さんの笑顔を見るとすごく安心しますし、作中の親しみやすいお母さん像ともリンクしていて、とても素敵な方だなと感じます。

ーー大江戸海弥を演じる松山ケンイチさんとは、以前も共演経験があるそうですね。

山時：松山ケンイチさんとは以前『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）でもご一緒したのですが、ゲスト出演だった僕の目の前にわざわざ座って一緒にご飯を食べてくださったりして、本当に大好きな先輩です。今回、第4話の“あるシーン”をどう演じるか悩んでいた時に松山さんに相談したんです。そしたら「キャラクターなんか意識しなくていいよ。二重人格だと思われるくらい思い切りやっちゃいなよ。それが面白いんだから」とアドバイスをいただいて。普段寡黙な役だからこそ、そういう意外なギャップを見せることがお芝居の面白さなんだと気付かされて、すごく気が楽になりました。これまで溜め込んでいたアドリブ熱を解放します（笑）。

誰よりも共感される俳優を目指して

ーーお鮨を握る所作や、包丁の扱いなどはいかがですか？

山時：普段は全く料理をしないので、基礎的なところから課題だらけでした。手にご飯粒がついてしまったりと苦戦しましたが、家でアジのさばき方はめちゃくちゃ練習しました。先日、料理番組に出演した際に「包丁の使い方が上手くなってる！」と実感できたので、着実に成長できていると思います。せっかく三枚おろしができるようになったので、お魚料理にも挑戦してみたいです。

ーー第2話では「アジの味をどう活かすか」がテーマになっていましたが、山時さんの“役者の味（強み）”は何だとお考えですか？

山時：僕には、突出したスタイルや顔立ち、筋肉といった特別に秀でたものがないんです。感覚もすごく普通で、芸能人の方に会うと「あ、芸能人だ！」と思ってしまうくらい（笑）。でも、これまで芸能学校に行かず、地元の友達と普通に過ごしてきた中で培った普通さや親しみやすさが、僕の強みになるんじゃないかなと思っています。どんな役をやっても、あたかもそこに実在しているような、見ている方が共感できる人間を自然に演じられる。まだ自分の“味”は模索中ですが、その「普通さ」をこれからも大切にして、自分の味を見つけられる俳優になっていきたいです。（文＝玉置正義）