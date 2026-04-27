ニューバランス × ジョー・フレッシュグッズ　2色の「ABZORB 1890」を発売

「ニューバランス（New Balance）」が、米シカゴ出身のクリエイティブディレクター ジョー・フレッシュグッズ（Joe Freshgoods）とのコラボレーションの新作として「Joe Freshgoods × New Balance ABZORB 1890」を発表した。4月30日から、T-HOUSE New Balance、ニューバランス六本木、堀江、公式オンラインストア、その他一部のニューバランス取扱店舗で販売する。

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コラボシューズのベースとなった最新モデル「ABZORB 1890」は、フルレングスの「SBS ABZORB」を搭載したオリジナルの「2002ソールユニット」を採用。アッパーには、露出したメッシュの上にノーソーのウェーブ状カットアウトパターンを施し、「890v3」をオマージュしたほか、前足部には高周波溶着によるリフレクティブ仕様の「ティアドロップ」ディテールを配した。

新作のコラボシューズは、1990年代のミュージックビデオから着想を得て製作。「ABZROB」と「ABZROB SBS」のコンビネーションソールユニットを使用し、TPU素材のシンセティックオーバーレイやメッシュアンダーレイ、ラバーアウトソールを配したほか、リフレクティブディテールと「Joe Freshgoods」「New Balance」「1890」「ABZORB」のロゴを各所に配した。「Finger Waves」と「Naughty Things」の2色展開で、価格は各2万9920円。

◾️ニューバランス：公式オンラインストア