　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円安の6万200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65248.88円　　ボリンジャーバンド3σ
62271.66円　　ボリンジャーバンド2σ
60537.36円　　27日日経平均株価現物終値
60200.00円　　28日夜間取引終値
59820.00円　　5日移動平均
59560.00円　　一目均衡表・転換線
59294.43円　　ボリンジャーバンド1σ
56317.20円　　25日移動平均
55725.00円　　一目均衡表・基準線
55278.27円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54087.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53339.97円　　ボリンジャーバンド-1σ
50362.74円　　ボリンジャーバンド2σ
49555.75円　　200日移動平均
47385.52円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース