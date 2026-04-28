日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円安の6万200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65248.88円 ボリンジャーバンド3σ
62271.66円 ボリンジャーバンド2σ
60537.36円 27日日経平均株価現物終値
60200.00円 28日夜間取引終値
59820.00円 5日移動平均
59560.00円 一目均衡表・転換線
59294.43円 ボリンジャーバンド1σ
56317.20円 25日移動平均
55725.00円 一目均衡表・基準線
55278.27円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54087.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53339.97円 ボリンジャーバンド-1σ
50362.74円 ボリンジャーバンド2σ
49555.75円 200日移動平均
47385.52円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
65248.88円 ボリンジャーバンド3σ
62271.66円 ボリンジャーバンド2σ
60537.36円 27日日経平均株価現物終値
60200.00円 28日夜間取引終値
59820.00円 5日移動平均
59560.00円 一目均衡表・転換線
59294.43円 ボリンジャーバンド1σ
56317.20円 25日移動平均
55725.00円 一目均衡表・基準線
55278.27円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54087.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53339.97円 ボリンジャーバンド-1σ
50362.74円 ボリンジャーバンド2σ
49555.75円 200日移動平均
47385.52円 ボリンジャーバンド3σ
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