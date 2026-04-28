TOPIX先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.5ポイント安の3722.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3936.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
3857.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
3779.30ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3735.28ポイント 27日TOPIX現物終値
3727.90ポイント 5日移動平均
3722.50ポイント 28日夜間取引終値
3700.70ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3685.90ポイント 75日移動平均
3641.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3634.00ポイント 一目均衡表・基準線
3622.10ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3543.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
3464.91ポイント ボリンジャーバンド3σ
3366.35ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3936.49ポイント ボリンジャーバンド3σ
3857.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
3779.30ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3735.28ポイント 27日TOPIX現物終値
3727.90ポイント 5日移動平均
3722.50ポイント 28日夜間取引終値
3700.70ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3685.90ポイント 75日移動平均
3641.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3634.00ポイント 一目均衡表・基準線
3622.10ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3543.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
3464.91ポイント ボリンジャーバンド3σ
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