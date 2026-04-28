　28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.5ポイント安の3722.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3936.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3857.89ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3779.30ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3735.28ポイント　　27日TOPIX現物終値
3727.90ポイント　　5日移動平均
3722.50ポイント　　28日夜間取引終値
3700.70ポイント　　25日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3685.90ポイント　　75日移動平均
3641.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3634.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3622.10ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3543.51ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3464.91ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3366.35ポイント　　200日移動平均

株探ニュース