28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.5ポイント安の3722.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3936.49ポイント ボリンジャーバンド3σ

3857.89ポイント ボリンジャーバンド2σ

3779.30ポイント ボリンジャーバンド1σ

3763.25ポイント 一目均衡表・転換線

3735.28ポイント 27日TOPIX現物終値

3727.90ポイント 5日移動平均

3722.50ポイント 28日夜間取引終値

3700.70ポイント 25日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3685.90ポイント 75日移動平均

3641.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3634.00ポイント 一目均衡表・基準線

3622.10ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3543.51ポイント ボリンジャーバンド2σ

3464.91ポイント ボリンジャーバンド3σ

3366.35ポイント 200日移動平均



株探ニュース