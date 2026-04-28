　28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

844.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
815.90ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
787.17ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
772.20ポイント　　5日移動平均
765.00ポイント　　一目均衡表・転換線
762.59ポイント　　27日東証グロース市場250指数現物終値
758.44ポイント　　25日移動平均
747.00ポイント　　28日夜間取引終値
742.73ポイント　　75日移動平均
734.27ポイント　　200日移動平均
732.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
729.71ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
727.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
700.98ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
672.24ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース