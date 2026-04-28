28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



844.64ポイント ボリンジャーバンド3σ

815.90ポイント ボリンジャーバンド2σ

787.17ポイント ボリンジャーバンド1σ

772.20ポイント 5日移動平均

765.00ポイント 一目均衡表・転換線

762.59ポイント 27日東証グロース市場250指数現物終値

758.44ポイント 25日移動平均

747.00ポイント 28日夜間取引終値

742.73ポイント 75日移動平均

734.27ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

729.71ポイント ボリンジャーバンド-1σ

727.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

700.98ポイント ボリンジャーバンド2σ

672.24ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース