プロ野球・巨人の船迫大雅投手が、自身を救ったブルペン捕手の言葉について明かしました。

2024年から2年連続で50試合以上に登板し、巨人ブルペンを支える躍動を見せている船迫投手。昨季はキャリアハイとなる57試合に登板し、防御率2.81をマークしました。継続した活躍が期待される中、今季のオープン戦では5登板で防御率7.20と苦しむ場面も。それでも開幕後は安定した投球を見せ、9登板で防御率2.45としています。

オープン戦で苦しんだことについて船迫投手は、自身の意識について言及。「自分は“スライダーピッチャー”だと。相手がスライダーを警戒してくると、自分の中で思い込みすぎていた」と振り返ります。

そんな中、ブルペンキャッチャーの柳桓湊さんから「お前のスライダーは、わかっていてもフライになるスライダーだから。思い切って大丈夫」と言葉をかけられ、意識が変わったそう。ピッチャーから見る球の感じ方と、バッターやキャッチャー側から見る球の感じ方に違いがある点に触れながら、「多少甘くても大丈夫と思いながら投げられるようになって、結果がついてきている」と、柳さんの言葉で自信を持って投げられるようになったことを明かしました。

(4月27日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)