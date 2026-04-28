【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23日―26日）

【映像】突如ガードレール直撃で痛恨リタイア（実際の様子）

WRC（世界ラリー選手権）の第5戦がスペインのカナリア諸島で開催された。競技初日から熾烈なトップ争いを続けていたトヨタの新星が、最終2つ前のSSでまさかのクラッシュに見舞われて優勝を逃し、怒りを露わに。放送席も騒然となった。

競技最終日デイ4のSS17は、同日最初に走ったSS15の再走ステージとなる。SS15でトップタイムをマークしたオリバー・ソルベルグ（24、トヨタ）としては、こちらでもなんとか好タイムを残したいところ。さらに、SS16終了時点で、暫定トップのセバスチャン・オジエに対して2秒2という超僅差で猛追していた。

しかし、下りのゆるい右コーナーで、突然、挙動が落ち着かなくなったソルベルグのマシンは、そのままアウト側のガードレールに接触してしまう。ソルベルグはマシンを路肩に止めたが、結果的に走行不能でデイリタイアに。またこの時、逆上したソルベルグがステアリングを叩く様子も映しだされた。

この時点ではまだ原因不明ということで、クラッシュ映像を見た解説の竹岡圭氏も「何があったんでしょうか？」と当惑しながらコメント。その後、ソルベルグ本人がインタビューに対し、「最初の走行の時（SS15）は路面が湿っていて、2回目の時（SS17）は乾いていたんだけど、ジャンプしてしまった」と無念そうに語った。

視聴者コメントを見ると、「なんだ直前のあのブレ」「なんだろう、ペターに似てる」「オーバースピード？」「インで跳ねた」など、やはりソルベルグの優勝を突如阻んだアクシデントに疑問を抱いた人が多かったようだ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）