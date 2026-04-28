片桐仁「久しぶりに家族が揃ったので」 妻＆息子2人との“顔出し”家族ショット披露「素敵な家族写真」「片桐家最高」
元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。家族4人での“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「素敵な家族写真」「片桐家最高」妻＆息子2人との“顔出し”家族ショットを披露した片桐仁
片桐家は、妻・ゆきさん、長男・太朗さん、次男・春太さんの4人家族。投稿では「久しぶりに家族が揃ったので、みんなで写真撮ったった！犬と子供かわいい #元保護犬今過保護犬」とつづり、2匹の愛犬も交えた笑顔あふれる写真を多数披露した。
この投稿にファンからは「今過保護犬 素敵」「太朗くんはお母様すぎるし、春太くんは仁さんすぎる〜！」「素敵な家族写真ですね」「おしゃべりマシーンだった太朗くんもラジオで名前発表した春太くんも大きくなってて泣ける」「おくさまもかわいい」「片桐家最高」「妻もかわいいを追加してくださーい」「みんなしあわせだ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵な家族写真」「片桐家最高」妻＆息子2人との“顔出し”家族ショットを披露した片桐仁
片桐家は、妻・ゆきさん、長男・太朗さん、次男・春太さんの4人家族。投稿では「久しぶりに家族が揃ったので、みんなで写真撮ったった！犬と子供かわいい #元保護犬今過保護犬」とつづり、2匹の愛犬も交えた笑顔あふれる写真を多数披露した。
この投稿にファンからは「今過保護犬 素敵」「太朗くんはお母様すぎるし、春太くんは仁さんすぎる〜！」「素敵な家族写真ですね」「おしゃべりマシーンだった太朗くんもラジオで名前発表した春太くんも大きくなってて泣ける」「おくさまもかわいい」「片桐家最高」「妻もかわいいを追加してくださーい」「みんなしあわせだ」などのコメントが寄せられている。