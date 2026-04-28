元光GENJIの大沢樹生が、メンバーだった赤坂晃、佐藤敦啓との珍しい3ショットを公開した。



【写真】あの懐かしい3人がそろった!「素敵なお写真ありがとうございます」の声

大沢は19日のインスタグラムで「Hi !!昨日今日と静岡は焼津のstにて『7NOTES～いつかきっと～』の通常収録&公開収録でした 昨日の収録には敦啓_アツヒロがゲスト出演してくれて番組に大きな華を添えてくれたました 感謝です アツヒロのゲスト出演日程は5月31日(日)夜８時からになります 皆さん,聴いてね～」と投稿した。



ファンから3ショットを喜ぶ声が続々届き、「素敵なお写真ありがとうございます5/31たのしみです」「あっくんが～ラジオ収録に～凄い３ショット～光GENJI再結成願いつつ～ラジオから流れる光GENJIの数々の名曲～全部知ってて楽しい～」「大沢くんがあっくんに回してる両手、あっくんが当時の最年少感に見えてめっちゃ可愛い」「樹生くんこんばんわ 初ゲストはあっくんのような気がしてました しかも1時間スペシャルなんて嬉しい」などと盛り上がった。



（よろず～ニュース編集部）