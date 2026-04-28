ラージョ・バジェカーノの元京都FWアレモンが劇的な同点ゴールを挙げた

スペイン1部ラ・リーガ第33節が現地時間4月26日に行われた。

MF久保建英が所属するレアル・ソシエダはアウェーでラージョ・バジェカーノと対戦し、3-3で引き分けた。試合終了間際に元京都サンガのFWアレモンが劇的な同点ゴールを挙げた。

久保が先発出場したソシエダが前半22分にFWミケル・オヤルサバルのゴールで先制。その後、激しい点の取り合いとなり、3-2とソシエダがリードの後半45分にはラージョに退場者が出たため、数的優位のソシエダが勝利に近づいたかに思われた。

しかし、アディショナルタイム9分、ラージョが左サイドから攻め込み、クロスからFWアレモンが頭で押し込み、3-3の引き分けに持ち込んだ。

アレモンは2018年にブラジルのメトロポリターノから期限付き移籍で当時J2の京都に加入。アレシャンドレの登録名で、公式戦出場はなく、半年で退団していた。その後、移籍を繰り返して昨夏にラージョに加入し、今季リーグ戦2得点目だった。残留争いのなかで上位チームから貴重な勝ち点を得る値千金のゴールだ。

ラージョは勝ち点39で現在暫定11位だが、降格圏の18位セビージャとの差はわずか5ポイント。その差のなかに8チームがひしめく大混戦で、残り5試合も気の抜けない戦いが続きそうだ。ファンからは「なんか別人すぎて分からんかった」「あのアレシャンドレ？」といった声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）