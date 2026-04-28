女優の柳沢なな（39）が結婚していたことを28日までに自身のSNSで公表した。

自身のXやインスタグラムに文書の画像を投稿し「わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」と結婚していたことを伝えた。

また「4月25日にデビュー25周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っています」と記した。

結婚の経緯については「共に過ごすなかで、家族や仲間を大切にする愛情深さや、仕事に真摯に向き合う姿に尊敬の気持ちを抱くとともに、趣味を一緒に楽しむ時間に、これまでにない安心感と、新たな人生のはじまりを感じました」と明かした。

「まっすぐではない道のりだった二人ですが、辿り着いた幸せを大切に、これからは共に、歩んでいきたいと思っています」とし「支えてくださるすべての方へ感謝するとともに、ひとりの人として、そして表現者として、これからも成長していきたいと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」としている。